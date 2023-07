Remscheiderin übersieht Rennrad-Fahrer

Burscheid

Die Polizei berichtet über einen Unfall in Burscheid.

Burscheid. Eine Autofahrerin aus Remscheid hat in Burscheid einen Rennrad-Fahrer übersehen.

Wie die Polizei berichtet, war die 39-jährige Frau aus Remscheid nahe der Ortschaft Großhamberg unterwegs. Beim Linksabbiegen übersah sie einen bergab entgegenkommenden Rennrad-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß des 32-jährige Langenfelders mit dem Wagen der Remscheiderin.

„Glücklicherweise verletzte sich der Radfahrer beim Zusammenstoß mit dem Auto nur leicht“, berichtet die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis. Der Radfahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus - konnte es aber noch am gleichen Tag verlassen. Am Auto entstand leichter Sachschaden - das Rennrad allerdings bedürfe einer größeren Reparatur, so die Polizei.

