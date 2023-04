Fehlende Integrationshelfer: Simons erstes Schuljahr ist für die Katz

Kinder mit Eingliederungsbedarf haben einen Anspruch, der oft nicht erfüllt werden kann.

Von Susanne Koch

Burscheid. Simon geht in die 1. Klasse einer Burscheider Grundschule. Was für einen ordnungsgemäßen Unterricht für ihn bisher fehlt, ist eine Integrationshelferin oder ein Integrationshelfer. Sieben Monate lang ist noch keiner gefunden worden. „Leider macht sich der Fachkräftemangel – wie in vielen anderen Bereichen – auch hier bemerkbar“, sagt Nina Eckardt, eine Mitarbeiterin der Pressestelle des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Simons Mutter ist verzweifelt. Denn sie weiß nicht, wie sie ihren hyperaktiven, hibbeligen Sohn unterbringen soll, denn sie hat vier Kinder, ist alleinerziehend und arbeitet mehrere Stunden am Tag. „Sein ganzes erstes Schuljahr ist für die Katz“, sagt Martina Marciszuk. „Denn mein Sohn wird nur eine Dreiviertel Stunde jeden Vormittag beschult.“ Für Simon müsse erst einmal eine passende Integrationshelferin, ein passender Integrationshelfer gefunden werden.

„Jetzt gerade ist eine Frau gefunden worden, die meinen Sohn auf der Schule begleiten soll“, sagt Martina Marciszuk, die noch einmal in der Redaktion anruft. „Gleichzeitig hospitiert mein Sohn aber seit dem 27. März auf der Verbundschule in Wermelskirchen“, sagt sie. „Da läuft es richtig gut. Er ist den ganzen Vormittag da. Und er hat sogar schon einen Kumpel gefunden.“

Kurzzeitig sei Simon in diesem Jahr auch auf der Martin-Buber-Schule gewesen. „Mir wurde dann aber gesagt, dass das nicht die richtige Schule ist“, sagt sie. „Er ist zu schlau.“ Sie wisse nicht mehr weiter und hoffe jetzt, dass Simon nach den Osterferien an der Verbundschule bleiben kann. „Es kann aber auch sein, dass er wieder zurück an die Grundschule muss. Es ist auch nicht klar, ob die Integrationshelferin mit an die Verbundschule kann. Ich weiß es auch nicht.“

Ich mache Mathe und Deutsch mit ihm. Ich bin aber keine Lehrerin.

Sie jedenfalls unterrichtet ihren Sohn so gut es geht ein paar Stunden am Tag. „Ich mache mit ihm Mathe und Deutsch, ich bin aber keine Lehrerin.“ Die Ziffern könne er schon, und auch die Buchstaben lerne er. „Lesen kann er aber noch nicht.“

„Das Ziel der Integrationshelfer ist es, Kinder oder Jugendliche mit einer entsprechenden Teilhabebeeinträchtigung in das schulische Umfeld einzugliedern“, sagt Nina Eckardt. „Gut ausgebildete Fachkräfte können die jeweiligen Bedarfe des betroffenen Kindes sehr gut einschätzen und eine entsprechende Hilfe einsetzen.“ Aber genau an diesen guten Fachkräften mangelt es derzeit.

Kinder mit entsprechendem Eingliederungsbedarf und einer Teilhabebeeinträchtigung können einen Integrationshelfer bekommen. Bei Simon wurde eine entsprechende Diagnose gestellt. Und Fachkräfte des LVR hätten geprüft, dass ihm ein Integrationshelfer zustehe. „Es muss ein Antrag auf Eingliederungshilfe nach Paragraf 35a SGB VIII gestellt werden“, sagt die Pressesprecherin.

„Die Eltern, Vormünder oder aber auch Jugendliche ab 15 Jahren müssen diesen Antrag stellen.“ Die sachliche Zuständigkeit richte sich nach der Einschränkung der Kinder oder Jugendlichen je nachdem, ob ein Kind seelisch. geistig oder körperlich behindert sei und nachdem Alter des betreffenden Kindes. Bei seelischen Behinderungen sei das Jugendamt zuständig, bei Kindern mit geistiger und / oder körperlicher Behinderung ab sechs Jahren sei der Landschaftsverband Rheinland zuständig.

Integrationshelfer gibt es an allen Schulen

„Generell sind Integrationshelfer nicht immer pädagogische Fachkräfte mit einem entsprechenden Studium oder einer Erzieherausbildung“, sagt Nina Eckardt. „Es kommt vor, dass Träger Quereinsteiger mit einer pädagogischen Schulung oder Bundesfreiwilligendienstleistende einsetzen.“ Der Rheinisch-Bergische Kreis fordere jedoch in der Regel von den Trägern ein, dass zumindest eine Ausbildung im erzieherischen Bereich nachgewiesen werden kann . Fortbildungsmöglichkeiten sind ein pädagogisches Studium, eine Erzieherausbildung oder spezifische Fortbildungen für Schulbegleitungen. Kinder und Jugendliche werden – wenn sie es brauchen – in Grundschulen, an weiterführenden Schulen aber auch an Förderschulen begleitet. Sie sind bei freien Trägern angestellt. Der Rheinisch-Bergische Kreis stellt die Schulbegleiter für die Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal.

Schulbegleiter

Schulbegleiter (auch Integrationshelfer oder Schulassistenten) sind eine Form persönlicher Assistenz und unterstützen Kinder mit Körperbehinderung, geistiger Behinderung oder psychischer, beziehungsweise seelischer Störung im schulischen Alltag.

Schulbegleitung ist eine langfristig eingesetzte Maßnahme der Eingliederungshilfe, bzw. der Kinder- und Jugendhilfe (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche).