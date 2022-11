Alarmanlage löst aus: Täter brechen in Gartencenter ein

Polizei sucht Hinweise

Die Täter schlugen die Scheibe des Gartencenters ein.

Die Täter schlugen die Scheibe zum Geschäft ein und entwendeten Beute.

Burscheid. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in einem Motoren- und Gartencenter in der Straße Linde ein. Die Täter sind flüchtig.

Gegen 00.55 Uhr löste die Alarmanlage aus. Nachdem der Inhaber eine Push-Benachrichtigung über die Auslösung auf sein Smartphone erhielt, alarmierte er die Polizei. Als die ersten Polizisten am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits nicht mehr vor Ort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern im Nahbereich verlief negativ.

Wie spätere Ermittlungen ergaben, flüchteten mehrere Personen nach dem Einbruch in einem weißen Transporter in Richtung der Bundesautobahn 1. Die unbekannten Tätern schlugen die Scheibe zum Verkehrsraum des Centers ein. Anschließend entwendeten sie mehrere hochwertige landwirtschaftliche Geräte wie Sensen und Rasenmäher. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen unteren fünfstelliger Betrag geschätzt. Der Erkennungsdienst wurde zur Sicherung der Spuren hinzugezogen.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die Angaben zu der Tat oder der anschließenden Fluch der Täter machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.