Bunte Kostüme sind schnell verkauft

MGV Niegedacht: Spielschar hört auf.

Von Lena Spataro

Ursel Henzel ist dankbar. Dankbar für den Kostümmarkt des MGV Niegedacht Herbringhausen 1896. Am Donnerstag konnte die Mitarbeiterin der sozialen Betreuung im Haus Clarenbach genauso wie viele andere Remscheider Kostüme für kleines Geld erwerben. Und dieses Angebot kam gut an.

Die Spielschar des Gesangsvereins verkaufte in Lüttringhausen am Eingang Wohlwolke Berghaus allerhand Kostüme und Requisiten aus ihrem Fundus. Gegen Spenden wechselten die bunten Verkleidungen ihren Besitzer. Innerhalb von einer Stunde konnte der Festausschuss einiges abgeben. „Der Rest soll gespendet werden“, sagt Vereinsvorsitzender Christoph Venta.

Besucher wie Ursel Henze wurden schnell fündig, steht der Rosenmontag schließlich schon bald wieder im Kalender. „Ich konnte für unsere Bewohner eine ganze Kiste ergattern, jetzt können wir alle zusammen Karneval feiern“, berichtete die Haus-Clarenbach-Mitarbeiterin. Manche Bewohner verkleideten sich gern als Clown oder Engel. Wer es etwas dezenter bevorzugt, schmückt sich einfach mit einem großen Hut, somit ist für jeden etwas dabei. „Wir sind schon länger auf der Suche nach günstigen Kostümen“, sagt sie. Da kam der Kleidermarkt der MGV-Spielschar gerade recht.

MGV-Chor probt weiterhin donnerstags in Beyenburg

So viele Kostüme, wie es derzeit im Fundus gibt, braucht die Spielschar künftig nicht mehr. Am 11. Februar steigt ihre letzte Veranstaltung, danach wird es keine weiteren Auftritte geben. „Es lässt sich leider keiner mehr finden, der das Ganze weiterführen möchte“, sagt Venta. Zu seinem großen Bedauern mussten viele Mitglieder altersbedingt aufhören. Darunter nun auch der langjährige Moderator der Auftritte, Peter Dreibrodt. Und auch da fehlt der Ersatz. Ventas Frau Anja bleibt jedoch positiv: „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Außerdem wird der CVJM Lüttringhausen bei unserem letzten Auftritt voll bis unters Dach sein.“ Denn die Veranstaltung ist jetzt schon ausverkauft. Es gibt eine Warteliste.

Doch auch, wenn die Spielschar aufhört - beim MGV, dem Chor, geht es normal weiter. Der Männergesangverein trifft sich donnerstags um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Beyenburg.