So bunt wird das RS United Festival

21. September

+ © Doro Siewert Sie sorgen mit vereinten Kräften für ein Festival mit klarer Botschaft: die Organisatoren und Förderer des RS United Festivals 2019. © Doro Siewert

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melissa Wienzek schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Melissa Wienzek schließen

Neben Livemusik gibt es am 21. September Wasserbälle, Graffiti, Selfie-Area und vieles mehr. Eintritt frei!

Von Melissa Wienzek

Mit vereinten Kräften sorgen sie auch dieses Jahr für ein eigenes Remscheider Jugendkulturfestival: Die zahlreichen Träger der Arbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit (Agot), die Stadt Remscheid und der Jugendrat bieten am Samstag, 21. September, beim RS United Festival 2019 im idyllischen Stadtpark jede Menge Programm für Jugendliche und Familien – und das bei freiem Eintritt dank der Sponsoren Stadtsparkasse und Stadt Remscheid. Unter dem Leitmotto „Wir leben das“ wollen die Partner zeigen: Remscheid ist bunt, tolerant und lebenswert. Im Folgenden erklären wir, was die Festivalbesucher erwartet.

Was wird genau geboten am 21. September?

Von 16 bis 22 Uhr verwandelt sich der Remscheider Stadtpark an jenem Samstag zum vierten Mal in ein großes Festivalgelände. Das Nachmittagsprogramm spricht Familien mit Kindern an, abends dürften sich eher die Jugendlichen angesprochen fühlen – unter anderem durch Livemusik. Achtung: Es herrscht Glasverbot! Das Festival sendet eine klare Botschaft: „Null Toleranz bei Gewalt, Rassismus und Extremismus! Null Toleranz bei Intoleranz!“

Was gibt es auf der Bühne zu sehen?

16.05 – 16.15 Uhr: Die E-Dancer der Esche eröffnen auf der Bühne der Konzertmuschel das Programm. 16.20 – 17 Uhr: Die dreisprachige Nachwuchsband The Cube spielt Pop und Rock. Die vier Nachwuchskünstler werden durch die Plattenfirma Inspirit Music Production unterstützt. 17.15 – 17.30 Uhr: Leonora, die 17-jährige Singer/Songwriterin aus Solingen, überzeugt mit starker Stimme sowie eigenen jazzlastigen Pop-Songs. 17.45 – 18.35 Uhr: NDRA, das Künstlerkollektiv unterstützt hier seinen Solokünstler, Rapper Temi. Er erklärt: „Für uns ist es eine Ehre, lokal spielen zu dürfen und zu zeigen: Gute Musik ist nicht weit entfernt.“ 18.45 – 19.15 Uhr: NADA, ein Muss für alle Punkrock-Fans! Die Band ist derzeit auf Europatournee – den Abschluss bildet ihr Auftritt beim RS United Festival. 19.30 – 20.15 Uhr: Dickes Gebäude, bekannt für ihre verrückte Bühnenshow. Die Jungs bieten Deutschen Rock, Electro und Crossover. „Wir stehen volle Möhre hinter der Message des Festivals“, sagt Bandmitglied Jakob. „Es liegt uns am Herzen, Flagge zu zeigen.“ 20.30 – 22 Uhr: Casa d’Locos, die bekannte Remscheider Latin-Pop-Band, die die Sonne des Südens musikalisch aufgehen lässt, ist der Headliner.

Hintergrund: Open-Air-Reihe lockt zur Konzertmuschel

Was gibt es sonst noch beim Festival zu erleben?

Eine Graffiti-Aktion, eine Parcours-Show, ein Riesentrampolin, ein Water Walk Field, also ein Pool, auf dem man mit Bällen laufen kann, ein Playstation-Turnier und viele Info-Stände. Der Jugendrat ist mit seiner „hör Bar“ vertreten: Die Mitglieder befragen die Jugendlichen, was sie sich für Remscheid wünschen. Zudem gibt es eine Selfie-Area: Jugendliche werden zuvor mit Künstlerin Ute Lennartz-Lembeck die Bäume nachhaltig geschmückt haben – vor dieser Kulisse dürfen dann Fotos gemacht werden.

Was gibt es zu Essen und zu Trinken?

Pommes, Currywurst, Crêpes, das Rack n Roll stellt den Getränkewagen. Zudem gibt es alkoholfreie Cocktails von der Aids Hilfe Wuppertal.

AUF EINEN BLICK

WANN? Samstag, 21. September, 16 bis 22 Uhr.

WO? Remscheider Stadtpark am Schützenplatz.

WIE? Parkplätze auf dem Schützenplatz, ab Friedrich-Ebert-Platz fährt die Buslinie 658 bis Quimperplatz, dann noch ein paar Minuten zu Fuß.

WAS? Beim RS United Festival 2019 herrscht freier Eintritt. Neben Livemusik gibt es viele Stände und Aktionen. Achtung: Glas ist hier verboten.

facebook.com/remscheidunited