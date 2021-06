Kinobunker-Foyer sieht wieder aus wie damals

Im Stil der 1950er

+ © Doro Siewert Das Entree des Kinobunkers ist nach 250 Arbeitsstunden fertig. Wolfgang Salisch steht an der Kasse – Markus Bertram hat ein Album aus dem Archiv Heinrich Vogel in der Hand. © Doro Siewert

Der Museumsverein Kinobunker hat das Entree im Stil der 1950er Jahre gestaltet. Bis jetzt haben die Mitglieder schon 200 Liter Farbe verstrichen.

Von Thomas Wintgen

Die Limousinen waren rosa, quietschblau oder türkis in den 1950er Jahren – die Möbel in US-amerikanischen Haushalten ähnlich, nierentischförmig, die Füße nach außen zeigend. Auch wenn Filme seinerzeit in schwarz-weiß und nicht farbig zu sehen waren – die Bonbonfarben haben die meisten noch im Sinn. Ähnlich sieht es ab sofort auch im Bunker des Museumsvereins Kinobunker aus.

Vier Aktivposten haben während des ersten Halbjahres in rund 250 Stunden dafür gesorgt, dass es ab sofort positive Ausrufe des Erstaunens gibt, wenn Fremde den Bunker betreten: Markus Bertram, Thomas Rehfeld, Florian Reuter und Wolfgang Salisch.

An der Wand gegenüber der Eingangstür ist linker Hand der große Schriftzug „Lichtburg“ zu sehen; die rechte Hälfte dominieren eine Theke mit einer alten Kasse mit Kurbel, eine Lampe mit tulpenförmigen Schirmen sowie dahinter eine Vitrine. Auf der haben die Vereinsmitglieder um Markus Bertram türkisfarbene Stützen gebaut und darauf alte Handzettel mit Werbung für Filme versammelt.

„Anastasia“, „Pünktchen und Anton“, „Don Camillo und Peppone“, „Vom Winde verweht“ oder natürlich „Sissi“ – das waren die Schwarz-weiß-Streifen, die seinerzeit in den ersten deutschen Kinos nach Ende des Zweiten Weltkriegs liefen. In den Genuss der Werbezettel ist der Verein infolge einer Ausstellung zur deutschen Kinogeschichte in Solingen gekommen, und für die verschiedene Schüler beispielsweise eine Stellage für Süßigkeiten gebaut hatten, die es schon damals an der Kasse zu kaufen gab.

Als der Verein den Bunker 2009 übernahm, war das Entree schnee- oder auch fahlweiß. Inzwischen haben die Mitglieder mehr als 200 Liter Farbe verstrichen, alles in Absprache mit dem Denkmalschutz. Glücksfall im historischen Sinne war und ist am Honsberg in der Humboldtstraße, dass es schon ein knappes halbes Jahr nach dem offiziellen Kriegende den Antrag auf Umnutzung in ein Kino gegeben hatte. Andere Bunker waren seinerzeit noch überfüllt mit Obdachlosen und später Flüchtlingen.

Heinrich Vogel vermacht dem Verein sein Archivmaterial

BUNKER-FÜHRUNGEN TERMINE Die nächsten Führungen im Bunker – mit jeweils maximal 20 Menschen – finden statt an den Samstagen 29. Juli und 9. September (jeweils 15 Uhr). Kosten pro Person: 10 Euro. Anmeldungen nimmt Markus Bertram entgegen: (0202) 28 38 697. www.kinobunker.de

Am Honsberg wurde bisweilen die Leinwand an die Decke gezogen, um die Sicht frei zu machen auf den Boxring. Dann scharten sich an die 900 Menschen im Saal. Und alle – so viel steht fest – haben und hatten den „Kinobunker“ in einer positiven Erinnerung: Während der Bombenangriffe im Krieg bot der Bunker Schutz; als die Stadt noch in Schutt und Asche lag, gab es im Bunker Aufmunterung fürs Gemüt.

Der Kino-Bunker wurde zu einem bedeutenden kulturellen Zentrum. Menschen kamen mit dem Fahrrad aus einem großen Umkreis herbeigefahren. Es gab Konfirmationen, Familienfeiern, Varieté oder auch Box- und Sporttraining und -veranstaltungen.

Der Remscheider Heinrich Vogel, stadtbekannter Sammler in Sachen Kultur, konnte dem Museumsverein ein Album überreichen mit den tatsächlichen Zeitungsausschnitten und Annoncen aus dem Kinobunker. Viele Dekorations- und historische Materialien stammen von heimischen Speichern und aus Kellern der Mitglieder und ihrer Angehöriger.

Da gibt es die alte Garderobe sowie auch "die olle Sinalco-Flasche". Etliche Gegenstände haben die Vereinsmitglieder aus dem sehr großen Haus eines Menschen, der irgendwie gar nichts wegwerfen mochte. So kommt es zum Beispiel, dass noch ein originales Fernsehgerät aus den 50er Jahren zur Verfügung steht, um 60 bis 70 Jahre alte Werbung zu demonstrieren.

Wer noch Dekorationsmaterial auf dem Speicher weiß, kann sich gerne bei Markus Bertram melden unter (0202) 28 38 697.