Bundesweiter Warntag: Erste Reaktionen aus Remscheid

Katastrophenschutz wird in Deutschland optimiert

+ © Verena Willing Erstmals wurde beim bundesweiten Warntag Cell Broadcast angewandt. Die Art der Alarmierung löste Warnungen auf Handys und Smartwatches aus. © Verena Willing

Das verheerende Hochwasser des vergangenen Jahres war ein Grund dafür, dass der Katastrophenschutz in Deutschland auf den Prüfstand kam. Da viele Menschen vor den Fluten nicht rechtzeitig oder gar nicht gewarnt worden waren, wurde in Deutschland unter anderem Cell Broadcast eingeführt.

Remscheid. Um 11 Uhr hat der bundesweite Warntag stattgefunden - auch in Remscheid. Erstmals kam dabei auch Cell Broadcast zum Einsatz. Das bedeutet, dass auch via Handy gewarnt wird. Im Ernstfall erhalten so beispielsweise nur Personen in bestimmten Funkzellen ein Alarmsignal.

Der zuständigen Dezernentin in Remscheid, Barbara Reul-Nocke, lag unmittelbar nach den Warnsignalen freilich noch keine Bilanz der Feuerwehr vor. Sie konnte aber schildern, wie sie die Übung im Rathaus selbst miterlebt hat: „Aus meiner Sicht hat alles prima funktioniert.“ Ihre Handys hätten die Warnsignale (Broadcast Cell) ebenso ausgespielt wie die Warnung der Nina-App angezeigt. Zudem sei die stationäre Sirene auf dem Dach der Sparkasse laut zu hören gewesen. „Außerdem konnten wir hier im Zentrum noch eine mobile Station hören.“ Die war zeitversetzt zu vernehmen.

Lesen Sie auch Heute ist Warntag – Feuerwehr fragt: Wer hört die Sirene? Heute ist Warntag – Feuerwehr fragt: Wer hört die Sirene?

Reul-Nocke erklärt, warum die unterschiedlichen Sirenen nicht synchron warnen. So gibt es eine Vorgabe, die festlegt, dass die festinstallierten Sirenen mit einer Entwarnung starten, dann eine Pause einlegen, ehe der Warnton folgt; dann folgt wieder eine Pause vor der finalen Entwarnung. Die mobilen Stationen hingegen haben die Vorgabe, Pausen einzubauen, nicht: Sie senden die Töne - Entwarnung, Warnton, Entwarnung - also bei der Übung hintereinander weg.

Auch aus Sicht der Freiwilligen Feuerwehr ist die Übung gut verlaufen. Sprecher Andreas Hackländer hat in seinem Büro in Lennep die Warnsignale wie folgt vernommen: „Es war alles gut zu hören.“ Das bestätigt auch sein Vorgänger Jochen Holst, der in der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist: „Auf meinem Handy hat alles gut geklappt. Wenn man allerdings die verlinkte Homepage öffnen wollte, ging das nicht.“ Weitergeleitet werden sollte zu einer Internetseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die war aber zunächst zusammengebrochen. So sind zumindest die privaten Eindrücke.

Die Federführung hat die Berufsfeuerwehr um Guido Eul-Jordan und Katastrophenschützer Sascha Ploch. Sie werden heute Mittag eine Bilanz ziehen. tl