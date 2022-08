Bürgermeisteramt: Petra Kuhlendahl kandidiert in Lennep

Grünen-Politikerin will Bürgermeisterin werden und gegen Markus Kötter (CDU) antreten.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Petra Kuhlendahl (Grüne) möchte die neue Bezirksbürgermeisterin Lenneps werden. Die 54-Jährige steht am nächsten Mittwoch in der zuständigen Bezirksvertretung (BV) zur Wahl, wobei sich abzeichnet, dass sie einen Gegenkandidaten bekommt: Auch Markus Kötter (CDU) interessiert sich für das Amt, das er von 2014 bis 2020 bekleidete. Nach der letzten Kommunalwahl übernahm Rolf Haumann (Grüne) diesen Posten. Weil er aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat, muss die BV nun über seine Nachfolge entscheiden. Angesichts der Stimmenverhältnisse könnte die geheime Abstimmung spannend werden.

Mit Petra Kuhlendahl tritt eine Politikerin an, die sich gut im Ort auskennt. „Ich lebe jetzt 54 Jahre in Lennep und bin hier bestens vernetzt“, erklärt die Kandidatin, die seit 2018 den Grünen angehört und seit 2020 sowohl im Stadtrat als auch in der Lenneper BV einen Sitz hat. Die Reiseverkehrskauffrau vertritt klare Positionen - etwa, wenn es um das Wohngebiet Knusthöhe geht, das sie ablehnt. Moderner Wohnraum müsse auf versiegelten Flächen entstehen und nicht auf der grünen Wiese. „Zum Beispiel auf den Grundstücken, auf denen das Outlet-Center entstehen sollte oder an der Ringstraße.“

Zurückhaltend sei sie beim Vorhaben, Gewerbegebiete in Bergisch Born zu erschließen. Aktuell gebe es zwar eine große Nachfrage von Unternehmen. „Aber es stellt sich die Frage, wie sich das in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird. Wir erleben ja jetzt schon einen großen Wandel“ , sagt Petra Kuhlendahl, die sich für das Amt gerüstet sieht. „Ich bringe das nötige Durchsetzungsvermögen für die gestandenen Herren mit. Und ich denke, dass eine Frau Lennep guttun würde.“

Es gibt bei der Abstimmung zweites Zünglein an der Waage

Dies ist aber auch abhängig von einem Mann: SPD und Grüne verfügen über keine Mehrheit. Colin Cyrus (Linke) könnte ihnen diese aber bescheren: „Das werde ich nicht alleine entscheiden, wir besprechen dies noch in der Fraktion“, sagt er. Es gebe bei der Personalfrage ein Für und Wider. Die Grünen ständen der Linkspartei zwar deutlich näher: „Aber bei manchen Sachfragen haben wir zuletzt gut mit der CDU auf kommunaler Ebene zusammengearbeitet.“ Zudem habe Kötter stets Souveränität ausgestrahlt - auch als er nach dem Rückzug von Rolf Haumann einspringen musste.

+ Markus Kötter. © Roland Keusch

David Schichel, Fraktionschef der Grünen im Rat, reklamiert das Amt für seine Partei. Die Zuständigkeit für Lennep sei Teil des Koalitionsvertrags, den die Gestaltungsmehrheit aus SPD, Grüne und FDP vereinbart habe - aber dafür nun bei den Linken Zustimmung finden muss. Unabhängig davon werde seine Fraktion künftig stärker auf CDU und Linkspartei zugehen: „Wir haben da ganz sicher Fehler gemacht“, erklärt er.

Dabei verweist Schichel auch darauf, dass die Grünen bei der Abstimmung neben der SPD nur die eine Stimme der Linkspartei benötigen. „Markus Kötter müsste hingegen auch Unterstützung von Rechtsaußen erhalten“, sagt Schichel. Denn das zweite Zünglein an der Waage ist ein Vertreter, der für die AfD in die BV gewählt wurde. „Markus Kötter muss sich fragen lassen, ob er dies bei der Wahl wirklich verantworten will“, findet Schichel.