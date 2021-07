Bürgermeister: Stadt soll Blume prüfen

Geplantes Gewerbegebiet

+ © Roland Keusch Die Wiesen und Felder der Blume in Lüttringhausen stehen seit vielen Jahren in der Diskussion als Gewerbegebiet. 2004 ging für die CDU und ihren Oberbürgermeister Fred Schulz die Wahl deshalb verloren. Lange traute sich © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Axel Richter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Axel Richter schließen

Markus Kötter (CDU) nennt die Felder in Lüttringhausen das bessere Gewerbegebiet.

Von Axel Richter

Die Blume ist besser gelegen, leichter zu erschließen und planungsrechtlich abgesegnet. Mit anderen Worten: Die Wiesen und Felder in Lüttringhausen geben gegenüber dem Gleisdreieck in Bergisch Born das bessere Gewerbegebiet ab. Das sagt Markus Kötter, Bürgermeister von Lennep und Mitglied des Rates. In der Sitzung der Bezirksvertretung Lennep am gestrigen Abend brachte der CDU-Mann die Flächen an der A 1 deshalb erneut zurück auf die politische Agenda. Die Stadt soll prüfen, ob sich die Blume nach Jahren des Stillstands nicht doch als neues großes Gewerbegebiet entwickeln lässt.

Dass er damit in ein Wespennest sticht, ist Markus Kötter wohl bewusst. Dennoch folgte Lenneps Bürgermeister einer Eingabe der Interessengemeinschaft Bergisch Borner Bürger, die sich gegen die Entwicklung des Gleisdreiecks zur Wehr setzt. „Wir sehen nicht ein, dass ohne Prüfung von Alternativen den Bürgern in Bergisch Born noch mehr Verkehr zugemutet und noch mehr Natur genommen wird“, schreibt Claudia Reichert-Gehrlein für die Bergisch Borner.

„Wer dieses Pflänzchen zertritt, beschädigt den Wirtschaftsstandort.“

Thomas Meyer, Industrie- und Handelskammer

Die Alternative liegt für Markus Kötter verkehrsgünstig an der A 1. „Dabei geht es nicht darum, ein Gewerbegebiet von A nach B zu verschieben, sondern es muss die Fläche realisiert werden, die das höchste Entwicklungspotenzial aufweist.“ Das sei die Blume, sagt Kötter. Und nicht das Gleisdreieck.

+ Standpunkt von Axel Richter © Michael Sieber

Tatsächlich sind für die Grundstücke, die gemeinsam mit Hückeswagen und Wermelskirchen entwickelt werden sollen, noch viele Fragen ungeklärt. Eine B 51 n, die den Bürgern versprochen worden war, bevor es zu einer Erschließung des Geländes kommen sollte, existiert nur auf dem Papier.

Ferner gilt das Gleisdreieck als Heimat seltener Arten, zum Beispiel des Rotmilans. Allein der Greif kann alle Pläne scheitern lassen. „Und dann?“ fragt Kötter.

Auch interessant: Gleisdreieck - Eigentümer stellt sich quer

Dann gibt es weiterhin keine großen Flächen, auf denen sich neue Unternehmen ansiedeln oder Remscheider Firmen Erweiterungsflächen finden. Ergebnis: Sie ziehen weg. Jüngstes Beispiel dafür ist die Firma Dönges. Wie berichtet, geht das 1906 gegründete Unternehmen nach Wermelskirchen, wo es an der A 1 auf einem 15 000 Quadratmeter großen Grundstück seine Firmenzentrale neu errichtet.

Seit Jahren verliert Remscheid auf diese Weise Firmen und damit Gewerbesteuer. Unter anderem an Hückeswagen. Am 15. März erfolgt dort der Spatenstich für das neue Gewerbegebiet West 3. Wie Dieter Klewinghaus, Geschäftsführer der Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft, ankündigt, sollen bis Mitte 2020 im Dreieck Junkernbusch, Kammerforsterhöhe, Heidt 23 Hektar neu erschlossen sein.

Baudezernent: Viele Industriebrachen sind weg

GEPLANTE FLÄCHEN BLUME Die Grundstücke in Lüttringhausen sind planungsrechtlich am weitesten gediehen. Der aktuelle Gebietsentwicklungsplan weist sie als Reserveflächen aus. Von ursprünglich geplanten 32 Hektar sind 26 Hektar geblieben. GLEISDREIECK Das Gewerbegebiet in Bergisch Born soll ebenfalls 26 Hektar groß sein. Die Grundstücke liegen auf Remscheider, Hückeswagen und Wermelskirchener Gebiet.

Remscheids Wirtschaftsförderer haben nichts Vergleichbares zu bieten. Der Verweis auf ehemalige Industrieflächen, die seit Jahren brach liegen, ändert daran nichts. Denn meist sind die Flächen zu klein für große Unternehmen. Und außerdem gibt es davon immer weniger.

„2017 und 2018 sind viele Flächen vom Netz gegangen“, sagt der Remscheider Baudezernent Peter Heinze und zählt auf: Die ehemalige Tankstelle Dattner sei vermittelt, das Gelände der alten Firma Dürholt, das von Holthaus in Lüttringhausen, weitere Flächen in Überfeld, am Handelsweg, an der Haddenbacher Straße, an der Lempstraße in Berghausen, die einstige Kipper-Brauerei und nicht zuletzt der Lenneper Bahnhof. „Das ist alles weg“, sagt Heinze: „Es ist wichtig, neue Flächen zur Entscheidungsreife zu bringen.“

Geht es nach Thomas Meyer, Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer, gilt das wie für die Blume so auch für das Gleisdreieck. Im RGA-Gespräch zeigt er wenig Verständnis dafür, dass die Blume so lange keine Rolle mehr spielte. Zugleich warnt er vor einem Scheitern des Projekts in Bergisch Born: „Wer jetzt dieses zarte Pflänzchen zertritt, beschädigt den Wirtschaftsstandort Remscheid erheblich.“

Lesen Sie auch: Gleisdreieck - Bergisch Borner wollen Natur bewahren