Hugodrom schließt: Remscheider bedauern Entscheidung

Wer noch einmal toben will, muss sich beeilen. Zum 30.April schließt Hudora den Hugodrom in Remscheid.

Zum 30. April 2023 schließt der Indoor-Action-Park am Jägerwald.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Für viele Familien ist das „Hugodrom“ in den letzten Jahren zu einer echten Institution in Remscheid geworden. So einige kamen mit ihren Sprösslingen in den Indoor-Action-Park, damit diese ausgelassen Trampolin springen, die Kletterwand erklimmen oder beim Basketball Körbe werfen konnten. Ab dem 30. April geht das alles nicht mehr, dann hat es sich am Jägerwald wortwörtlich ausgetobt. Das gab Hudora als Betreiber des Hugodroms am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite sowie auf der Homepage der Erlebniswelt bekannt.

Etliche Menschen nahmen die Nachricht in den sozialen Netzwerken mit großem Bedauern wahr. Die meisten seien nach wie vor gerne gekommen, selbst wenn manche Attraktionen ihre besten Tage schon hinter sich gehabt hätten. So ist auf Facebook teilweise von kaputten Trampolinen und zu hohen Preisen in einer „Siffbude“ zu lesen. Der Großteil aber schätze das Hugodrom für seine Vielfalt an Attraktionen. Insbesondere Kinder würden die Aktivitäten im Hugodrom nach Meinung ihrer Eltern zukünftig vermissen.

Dieser Meinung ist zum Beispiel auch Karsten Neldner, Vorsitzender der Stadtschulpflegschaft in Remscheid: „Wir waren mit unseren Kindern noch zu Pandemiezeiten im Hugodrom, als es erlaubt war, Kindergeburtstage zu feiern. Unsere Tochter hatte viel Spaß mit ihren Freunden, und auch preislich war es nicht überzogen“, sagt Neldner. Auch einen Verfall der Attraktionen hätte er zu diesem Zeitpunkt nicht ausmachen können. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) zeigt sich ebenso enttäuscht, dass das Hugodrom schließen muss: „Ich kenne die Anlage sehr gut. Mehrfach war ich sogar selbst Kunde und bedauere die Schließung wirklich sehr“, sagt Mast-Weisz. Für die Kinder in Remscheid wie für die gesamte Stadt sei das Aus der Erlebniswelt sicherlich „sehr schade“, ergänzt er.

Hudora betreibt Hugodrom als privates Unternehmen

Die Schließung des Hugodroms geht ausschließlich von Hudora als privatwirtschaftlichem Unternehmen aus. Die Stadt Remscheid bedauert das Aus zwar sehr, hat aber als Kommune keinen weiteren Einfluss auf die Entscheidung der GmbH, den Standort Remscheid nicht weiter zu betreiben.

Die Gründe der Schließung werden auf der Homepage von Hudora unter „Nachwirkungen der coronabedingten Schließungen, hohen Betriebskosten, immer strengeren Auflagen und dem akuten Mangel an Fachkräften“ zusammengefasst. Zu einem späteren Zeitpunkt wolle sich Pieter Coelewij, Geschäftsführer der Hudora GmbH, auf RGA-Nachfrage noch einmal detaillierter zu dem Thema äußern. Schon jetzt stehe aber fest, dass bis zum 30. April sowohl Privatbesuche als auch Kindergeburtstage und Firmenevents im Hugodrom möglich sind, heißt es von Hudora. | Standpunkt

Standpunkt von Lucas Hackenberg: Kein wirklicher Ersatz

lucas.hackenberg@rga.de

Ein besonders harter Schlag ist die Schließung des Hugodroms für alle Fans von Indoor-Aktivitäten. Viele Kinder und Jugendliche freuten sich ein Loch in den Bauch, als vor etwa sechs Jahren ein kleines Paradies für Spiel- und Sport in Remscheid seine Türen öffnete. Nun heißt es: wie gewonnen, so zerronnen. Eine beliebte Adresse für Geburtstage und sonstige Events fällt weg – und es gibt kein gleichwertiges Gegenstück in der Stadt.

Gerade die Vielfalt an Attraktionen machte das Hugodrom einzigartig. Das können die klassischen Spielplätze schlichtweg nicht kompensieren. Wer jetzt vergleichbares sucht, muss in die Nachbarstädte fahren. Zumindest bis sich in Remscheid eine neue Möglichkeit eines Indoor-Spielplatzes für alle Altersgruppen auftut. Für die Kinder und Jugendlichen ist das mehr als nur schade, war das Hugodrom doch gut erreichbar und zentral gelegen. Die Gründe für das Aus sind zahlreich – und doch, vor allem für Kinder, unverständlich.