Kommt Tempo 30 auf der Büchelstraße?

Ruf nach Limits wird in Remscheid immer wieder laut – Stadt will nach eigenem Ermessen entscheiden.

Von Andreas Weber

Remscheid. Seit Jahren wird ein Tempolimit für die Büchelstraße am Hasten gefordert. Diesmal macht sich die Politik stark. Nach einer Ortsbegehung durch den Stadtteil setzt sich die SPD dafür ein, will das Thema in die Verkehrsbesprechung tragen. Auch Bezirksbürgermeister Otto Mähler (SPD) beschäftigt der Appell vieler Anwohner. Er sieht die Dringlichkeit. „Meine mündlichen Anfragen haben leider nie etwas gebracht. Ich werde es jetzt schriftlich fixieren in einem Antrag an die Bezirksvertretung Alt-Remscheid.“

Bereits im April 2019 hatte Siegfried Landau die „katastrophalen Verkehrsverhältnisse“ im Bereich Scharnhorst-, Moltke- und Büchelstraße heftig kritisiert. In seiner Eigenschaft als Pfarrer, Aufsichtsratsmitglied der Hastener Altenhilfe und Vater einer Tochter in der 1. Klasse schlug Landau damals Alarm. Geändert hat sich nichts. Ihn sorgt bis heute, dass durch die Büchelstraße viele Schulkinder der GGS Hasten laufen, diejenigen, die zur Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Gemeinde am Kirchpark kommen, die Kita besuchen, ebenso wie viele ältere Herrschaften aus drei Senioreneinrichtungen.

„Die Büchelstraße ist von gefährdeten Verkehrsteilnehmern stark frequentiert“, unterstreicht Landau. Dass in den vergangenen Jahrzehnten kein größeres Unglück passiert sei, gleiche einem Wunder. Siegfried Landau fordert deshalb Tempo 30 km/h für die gesamte Büchelstraße.

„Im Berufsverkehr ist das eine Rennstrecke“: Ehepaar fordert Blitzer auf der Büchelstraße

Saskia und Mark Hamm würden dies unterstützen. Das Ehepaar lebt seit über zehn Jahren in der Büchelstraße. Heute wohnen sie in der Haus-Nr. 43 direkt neben der Kirche. Vor dem Gotteshaus wäre es etwas entspannter, sagen sie. Früher lebten sie in der Nr. 23, ein paar Meter weiter Richtung Hastener Straße. Dort sei es schlimm gewesen, stellt Mark Hamm fest. Ihre heute fünfjährige Tochter hätten sie dort nicht alleine vor die Tür gelassen. „Morgens und spätnachmittags ist das im Berufsverkehr eine Rennstrecke. Tempo 50 wird selten eingehalten“, beobachtet Mark Hamm. Selbst wenn sich an die Beschränkung gehalten würde, fordert Landau: „50 ist zu hoch, nur 30 hilft.“

Für Mark Hamm wäre ein Einstieg, wenn die Stadt öfters Radarwagen entlang der Büchelstraße postieren würde. „Seit wir hier wohnen, habe ich noch nie einen gesehen.“ Auf dem Weg zur Arbeit stellt Hamm öfters fest, dass an der Ronsdorfer Straße geblitzt wird. „Warum geht das nicht bei uns?“, fragt er. Auch Landaus Überlegung, Fußgängerüberwege auf der Büchelstraße zu schaffen, wurde verworfen.

Nicht nur am Hasten wird geschimpft. Forderungen nach Geschwindigkeitslimits gibt es überall in Remscheid. Gegen eine generelle Beschränkung auf 30 km/h, gerade in der Innenstadt, wehrt sich Otto Mähler. „Sie können zum Beispiel die Elberfelder Straße nicht auf 30 runterregeln. Das funktioniert nicht. Ich befürworte individuelle Entscheidungen. Man muss sich jede Straße genau anschauen.“

Zuständig dafür ist die Verkehrsbesprechung. Elf Mal im Jahr tritt das Gremium eine eintägige Rundreise durch Remscheid an. Polizei, Straßenverkehrsamt und Straßenbaulastträger arbeiten im vertrauten Zusammenspiel ihre Tagesordnung ab. Mit einem Bus geht es zu neuralgischen Punkten im Straßenverkehr. Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung greift die Verkehrsbesprechung auf, schaut Problemzonen an. Sie ist eine freiwillige Einrichtung.

Wenn man dann Tempo 30 einrichte, dann aber so, dass die Autofahrer es mitbekommen. Otto Mähler denkt an die Daniel-Schürmann-Straße, wo das entsprechende Schild unmittelbar nach der Einfahrt von der oberen Allee so an einem Lampenmast aufgehängt ist, dass man es garantiert übersehe.

Stadt will selber entscheiden dürfen

Der Vorschlag, dass sich Remscheid dem Bündnis „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ anschließen soll, bedeute nicht, flächendeckend Tempo 30 einzuführen. Dies stellte die Verwaltung im Juni in einer Vorlage für Hauptausschuss und Rat klar. Es gehe darum, „die Anpassung der Höchstgeschwindigkeit im eigenen Ermessen zu entscheiden“, zum Beispiel in der Fichtenstraße. Dort könne man Tempo 30 „aufgrund der Nichterfüllung bestimmter StVO-Kriterien“ nicht einführen, obwohl man das für sinnvoll halte. In dem Bündnis sind mehr als 770 Städte und Kreise vertreten. Sie fordern, dass die Kommunen innerorts „ohne weitere Einschränkungen“ Tempo 30 anordnen dürfen, auch auf Hauptstraßen.

Kommentar von Andreas Weber: Endlich handeln

In Europa geht Spanien voran. Dort gilt seit Mai 2021 Tempo 30 in allen Städten. Auch in Deutschland findet ein Paradigmenwechsel statt - weg von der Emotion („Freie Fahrt für freie Bürger“) hin zur Vernunft. Innerstädtisch von 50 km/h runterzugehen, ist ein Anliegen des Bündnisses „Lebenswerte Städte“, dem sich Remscheid anschließt.

Einstimmig entschied der Rat jüngst, der Städteinitiative beizutreten, wenngleich er diese Entscheidung ausdrücklich nicht an ein generelles Tempolimit auf innerstädtischen Straßen koppelt, um den Rad- und Fußverkehr sicherer zu machen und den Lärmschutz zu verbessern. Remscheid hält es in dieser Hinsicht mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing, setzt auf Flexibilität, nicht auf Ideologie.

Zu dieser Flexibilität muss jedoch gehören, da, wo es brennen könnte, endlich zu handeln. Auch wenn die Unfallstatistik dies nicht belegt, die Büchelstraße gehört aufgrund ihrer Einrichtungen für Kinder und Senioren definitiv dazu.