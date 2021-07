Buch erzählt Geschichte eines Mörders

Buchvorstellung

+ © Roland Keusch Viola Meike (links) und Sarah Baldy präsentieren „Zeuge Waldeck – Das erfundene Leben des Rolf vom Busch“. Vier Jahre wandelten sie auf den Spuren des Mannes aus Remscheid. © Roland Keusch

Viola Meike und Sarah Baldy folgten den Spuren eines Sexualverbrechers aus Remscheid.

Selbst dem Tod band er noch einen Bären auf: Dr. Dr. Rolf Graf von Busch-Waldeck steht auf seinem Grabstein. Dabei hatte der Remscheider nicht einen Doktortitel, und er war auch kein Adelsspross. Umso mehr fasziniert der Mann, der sogar von sich behauptet hatte, mit Adolf Hitler im Bett gewesen und des Führers Genital beschreiben zu können, die KZ der Nazis aber trotzdem überlebte. Stadtarchivarin Viola Meike und Sarah Baldy schildern die Geschichte des trickreichen Remscheiders in einem jetzt erschienenen Buch. Zeuge Waldeck heißt es und schildert das Leben des verurteilten Mörders und Hochstaplers Rolf vom Busch.

Vier Jahre folgten die beiden Forscherinnen den Spuren des Mannes, der 1905 in Remscheid geboren wurde und später auf die Schule ging, die auch sie selbst besuchten: die städtische Oberschule, das heutige Leibniz-Gymnasium. „Es war eine spannende Detektivarbeit“, sagt Sarah Baldy. Die beiden Frauen stöberten in vielen Archiven und kamen der schillernden Figur des Rolf vom Busch dabei immer näher.

Seiner Fähigkeit, andere zu täuschen, verdankt der Remscheider mehrmals sein Überleben. Im Sommer 1932 wird in Berlin der 16-jährige Strichjunge Kurt Schöning tot aufgefunden. Sein Mörder hat ihm die Kehle durchgeschnitten und die Hoden abgetrennt. Rolf vom Busch gesteht die Tat und wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. Danach gerät er unter einen weiteren Mordverdacht. Vier Jahre zuvor war in Gladbeck auf gleiche Weise der Abiturient Helmut Daube getötet worden. Der Mord – bis heute einer der spektakulärsten Mordfälle der deutschen Kriminalgeschichte – bleibt ungeklärt. Vor weiteren Ermittlungen landet Rolf vom Busch wegen Verleumdung des Führers im KZ. Er hatte behauptet, homosexuelle Kontakte zu Nazigrößen unterhalten zu haben, auch zu Hitler selbst.

„Ich wäre ihm gern einmal selbst begegnet.“ Viola Meike, Stadtarchivarin

Rolf vom Busch wird entmannt und mit vielen anderen der Vernichtung durch Arbeit anheim gegeben. Im KZ Sachsenhausen, hieß es bislang, sollte er 1940 ums Leben gekommen sein. Doch vom Busch überlebt und schafft es nach dem Krieg, sich in den Dachauer Prozessen einen ewigen Platz in den Geschichtsbüchern zu sichern. Der Remscheider, der zwischenzeitlich zum Buddhisten geworden ist und sich auch Edler Rudolf Ulli Freiherr von Busch-Waldeck nennt, trägt nun einen Doktortitel und gibt sich als Chirurg aus: Dr. Rolf Busch-Waldeck.

ZEUGE WALDECK BUCHHANDEL Erschienen ist das Buch Zeuge Waldeck mit Unterstützung des Bergischen Geschichtsvereins im Bergischen Verlag. Es ist in jeder Buchhandlung zu haben und kostet 16.95 Euro. VORTRAG Am Dienstag, 28. April 2020, berichten Viola Meike und Sarah Baldy über die Entstehung ihres Buches. Ihr Vortrag in der Wilhelm-Schuy-Straße 3, beginnt um 15 Uhr. Anmeldungen unter Tel. 55 9 54.

„Ich wäre ihm gern einmal selbst begegnet“, sagt Viola Meike: „Weil ich es faszinierend finde, wie jemand sich die absurdesten Geschichten ausdenken und die Menschen so für sich einnehmen kann, dass sie ihm alles glauben.“

Wie ihm das gelang, schildern Viola Meike und Sarah Baldy in einem 214 Seiten starken Buch, das dem Genre „True Crime“ zuzurechnen ist. Stadtdirektor Sven Wiertz, der das Buch gestern gemeinsam mit den beiden Autorinnen vorstellte, nannte es denn auch ein „ideales Weihnachtsgeschenk“.

Rolf vom Busch dürfte das Werk womöglich gefallen. Hat er doch selbst immerzu Geschichten erzählt. Nach dem Krieg blieb er in Wien und gab sich fortan als Graf aus. Sein restliches Leben verbrachte er an der Seite älterer Damen, denen er immer fantastischere Details verriet. Als Dr. Dr. Rolf Graf von Busch-Waldeck starb er 1971. Sein Grabstein steht auf dem Neustifter Friedhof. Noch. In Kürze wird die Ruhestätte eingeebnet.