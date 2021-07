Brüninghaus-Brüder übernehmen am Samstag das Turmblasen

Tradition

+ © Roland Keusch Die Zwillinge Marc und Sebastian Brüninghaus übernehmen heute das weihnachtliche Turmblasen im Rathausturm. © Roland Keusch

Die Lüttringhauser spielen auf ihren Trompeten Weihnachtslieder. Am 1. Feiertag sind sie in der Lüttringhauser Kirche im Einsatz.

Von Peter Klohs

Sebastian und Marc Brüninghaus sehen sich nicht nur sehr ähnlich, sie sind es auch. Und das ist auch kein Wunder: 1979 wurden sie als eineiige Zwillinge in Remscheid geboren. Merken Sie das untereinander? „Aber ja“, antwortet Sebastian im Gespräch mit dem RGA. „Wir haben dieselben Gedankengänge und fühlen auch sehr oft gleich. Das passiert einfach so. Wir sind beide nicht dominant und wollen den anderen nicht beeinflussen.“

Das glaubt man gerne. Marc und Sebastian Brüninghaus sind sympathisch, fahren nicht schnell aus der Haut und sind höflich und zuvorkommend. Wie kam es nun dazu, dass beide die neuen Weihnachtsmusiker sind, die am 21. Dezember um 12 Uhr vom Remscheider Rathausturm auf ihren Trompeten traditionelle Weihnachtslieder spielen? Eva Maria Rosa, wie Sebastian Brüninghaus bei der Stadt beschäftigt, hat ihn angesprochen. „Unser Weihnachtstrompeter fällt aus. Wir brauchen da einen.“ Sebastian sagte schnell zu.

Schon der Vater war leidenschaftlicher Trompeter

Allerdings musste er Eva Maria Rosa bremsen, die ihn am liebsten sofort auf Lebenszeit verpflichtet hätte. „Wir haben uns dann so geeinigt, dass in jedem Jahr eine Anfrage gestellt wird“, berichtet Sebastian. Auch für das laufende Jahr war das Trompetenspiel vom Rathaus terminlich kein Problem, allerdings spielen aktuell zwei Trompeter. „Wenn mein Bruder Marc Zeit hat, dann spielen wir auch sehr gerne zusammen.“

Der Vater von Sebastian und Marc war schon Trompeter und hatte seinen Söhnen schnell die Lust am Spielen des Instrumentes vermittelt, und sie auch darin unterrichtet.

Und die Beiden haben noch mehr gemeinsam: Den Besuch in der Adolf-Clarenbach-Schule in Lüttringhausen (1986-1990), anschließend die Hinarbeit auf das Abitur am Leibniz-Gymnasium (1990-1999), den gemeinsamen Eintritt in den Lüttringhauser Posaunenchor, dessen Vorsitzender seit 2009 Sebastian ist, und der zeitgleiche Eintritt in die SPD (2005).

Alleine im Beruf trennten sich ihre Wege: Sebastian ist bei der Stadt Remscheid angestellt, Marc ist nach einer jahrelangen Tätigkeit als Altenpfleger nunmehr „ein ganz normaler Angestellter im Büro“. Die Brüder spielen am liebsten im Ensemble und mögen keine Trompeten-Solo-Konzerte. „In der Gemeinschaft macht das Spielen von Musik viel mehr Spaß“, sagen sie. Wenn sie privat Musik hören, bevorzugen sie den Klang eines großen Bläser-Ensembles. Darüber hinaus hören sie alles querbeet.

Die beiden Trompeter spielen auch am 1. Weihnachtsmorgen von der evangelischen Kirche in Lüttringhausen. „In Remscheid ist der Aufstieg einfach“, erläutern die Brüder schmunzelnd, „da kann man mit einem Aufzug hinfahren. In Lüttringhausen muss man durch das Gebälk steigen. Das ist nicht ganz ungefährlich.“