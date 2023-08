Ab Montag rollen die Züge wieder

Laut Auskunft der Deutschen Bundesbahn sollen die Züge am Montag in Lennep wieder rollen, obwohl noch manches auf den Brücken zu erledigen ist. Hier kommt es nun zum Endspurt.

Es gibt weiterhin nachts Einschränkungen wegen Bauarbeiten in Rauental.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Der Brückenbau in Lennep geht an diesem Wochenende in den Endspurt. Zwar dauern die Gleisarbeiten noch an, dennoch soll ab Montag, 7. August, der Zugverkehr möglich sein, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mit Sitz in Düsseldorf bestätigt. „Das ist wie beim Hausbau. So ein Gebäude wird ja oft auch erst in der letzten Minute fertig“, erklärt er über die beiden neuen Bauwerke an der Wülfing- und Schlachthofstraße.

Dennoch: Auch in den kommenden Wochen wird es zu Einschränkungen kommen. Ursache sind diesmal Bauarbeiten im Tunnel Rauental, die bis 30. September nachts stattfinden. Ab 23.28 Uhr ist für die S7 in Richtung Wuppertal-Hauptbahnhof in Ronsdorf Endstation. Von dort werden bis zur letzten Tour um 0.11 Uhr Busse eingesetzt. In umgekehrter Richtung gilt eine ähnliche Regelung. Ab Wuppertaler Hauptbahnhof fahren ab 22.46 Uhr Busse in Richtung Remscheid.

Zumindest tagsüber herrscht aber wieder Normalbetrieb. Gunter Breidbach, zuständiger Bereichsleiter bei den Technischen Betrieben Remscheid (TBR), erwartet „noch jede Menge Action“ in den nächsten beiden Tagen. „Von der Versorgungsleitung bis zur Lichttechnik muss noch vieles fertiggestellt werden.“ Das ist die Voraussetzung, dass der Müngstener auf der Linie S7 am Montag nach monatelanger Pause wieder rollen kann.

Arbeiten an der Wülfingstraße gehen weiter

Damit sind die Arbeiten im Nadelöhr Wülfingstraße aber noch längst nicht beendet. An der Vollsperrung ändert sich nichts bis zum 25. August. „Die Baufirma muss sich unter anderem um den Erdaushub und um die Böschungen kümmern“, erläutert Gunther Breidbach.

Wenn dies geschehen ist, wird es für die Anwohner spannend: Erstmals können sie dann die neue Brücke mit dem Pkw unterqueren, die das uralte Gewölbebauwerk mitsamt Unterführung ersetzt. In diesem Abschnitt erhält die Straße ein neues Profil. Energie für Remscheid (EWR) werde Leitungen umlegen, Deutsche Bahn und TBR kümmern sich in Kooperation um die neue Fahrbahn und den Gehweg, der breiter als der bisherige im Tunnel wird. „Bei diesen Arbeiten gehen wir mit einer halbseitigen Bauweise vor. Das heißt, die Wülfingstraße ist über einen Schotterbelag erreichbar“, kündigt Breidbach an.

Das Ganze werde in etwa zwei Monate in Anspruch nehmen, wobei in einem letzten Schritt der neue Asphalt aufgetragen wird. „Dann wird es noch einmal für ein paar Tage zu einer Vollsperrung kommen. Wir versuchen aber, die Belastung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten“, hebt der TBR-Bereichsleiter hervor. So wie aktuell führt der Weg zur Wülfing- dann erneut über die Schlachthofstraße.

In beiden Ortslagen sind die Brücken unter der Regie der Firma Falkenhahn mit Sitz in Siegen entstanden, die zunächst zwei Bauwerke abriss, die mehr als 100 Jahre die Last der Züge getragen haben. Mehrere Millionen Euro investierte die Deutsche Bahn in die neue Infrastruktur.

Zusätzlich wird sich demnächst die Lenneper Bezirksvertretung noch einmal mit dem Thema befassen. Am 12. September wollen die TBR präsentieren, wie künftig der Radverkehr aus und in die Wülfingstraße geleitet werden soll. Diesen Aspekt bei den laufenden Bauarbeiten direkt mit zu erledigen, sei nicht möglich gewesen, so Breidbach. Die Herstellung und die Montage einer neuen Brücke erfordere einige Wochen Zeit und soll zuvor den Ortspolitikern erklärt und vorgestellt werden.