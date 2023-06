Brücken in Remscheid: Bau und Sanierungen kosten Millionen

Seit Wochen prägen Baustellenschilder und Umleitungen das Bild in Lennep.

Die Bundesbahn saniert in Lennep – Die Technischen Betriebe erneuern Bauwerke an der Neuenkamper Straße.

Remscheid. Betagt, baufällig, abrissreif – der Zustand vieler Brückenbauwerke gilt in Deutschland als desaströs. Ein Schlaglicht darauf werfen nicht nur die täglichen Verkehrsnachrichten aus Lüdenscheid, wo die Rahmede-Talbrücke mittlerweile gesprengt wurde, sondern auch Großbaustellen in Remscheid.

„Bis Ende des Jahres sollten die Sanierungsarbeiten auf den beiden Neuenkamper Brücken und der Birgderkamper Brücke abgeschlossen sein“, kündigt Geschäftsbereichsleiter Gerald Hein von den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) an. Sie werden durch die Betoninstandsetzungsarbeiten quasi rundum erneuert – für rund zwei Millionen Euro.

In Lennep sind seit Wochen im Wechsel Schlachthof- und Wülfingstraße für den Verkehr tabu. Hier lässt die Bundesbahn zwei über 100 Jahre alte Eisenbahnbrücken abreißen und durch neue ersetzen. Allein an der Wülfingstraße kostet dies rund sechs Millionen Euro.

Insgesamt 160 Brücken mit einer Spannweite von über 2,50 Meter und schmaleren Durchlässen befinden sich in Obhut der TBR. „Es erfolgen turnusgemäß Kontrollgänge. Stellen wir zum Beispiel Schäden am Geländer fest, werden sie je nach Dringlichkeit beseitigt. Mal kommt nur ein Komplettersatz infrage, mal reicht es, betroffene Stellen abzuschleifen und neu zu streichen“, nennt Gerald Hein ein Beispiel. Alle drei Jahre werden die Bauwerke abwechselnd einer kleinen und einer großen Überprüfung unterzogen. Bei letzterer sei ein externes Ingenieurbüro zur Stelle, um die Brücken auf Standsicherheit, Aufbrüche im Mauerwerk oder Aufplatzungen im Beton in Augenschein zu nehmen. Zuweilen reichen kleinere Arbeiten, manchmal aber wird es richtig teuer: 4,4 Millionen Euro sind für den Neubau der Brücke Zur Bökerhöhe im Investitionsprogramm der TBR vorgesehen.

Auf Fördermittel hoffen die Technischen Betriebe für ein anderes Bauwerk. Die Jahrhundertflut hatte die Brücke am Ulrichskotten vor zwei Jahren komplett zerstört. „Das Technische Hilfswerk war anschließend am Werk und hat eine provisorische Brücke errichtet“, blickt Hein zurück. Nun seien erste Vorplanungen für einen Neubau erfolgt, der allerdings von der finanziellen Unterstützung des Landes abhänge, wie der Geschäftsbereichsleiter hinzufügt: „Ein Förderantrag ist gestellt.“ Grob geschätzter Kostenrahmen: 500 000 Euro.