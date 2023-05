Müngstener Brücke und Outlet sollen Touristen locken

Wuppertaler OB freut sich über familiäre Bande der Dommermuths. Kritik am DOC in Lennep gibt es aus Elberfeld.

Von Axel Richter

Remscheid. Seine Schwiegermutter lebt in Wuppertal. „Ostern, Weihnachten und zu Familienfesten sind wir da“, erzählt Philipp Dommermuth im Gespräch mit dem RGA. In unserer Wirtschaftsbeilage, die am 7. Juni erscheint, stellen wir den Mann persönlich vor, der auf dem Areal des Röntgen-Stadions seine Vorstellung vom modernsten und ökologischsten Outlet-Center Deutschlands verwirklichen möchte.

Im Bergischen Rat kommentierte Wuppertals Oberbürgermeister Uwe Schneidewind die familiären Bande des Outlet-Investors kurz und knapp mit Daumen hoch. In der Kommunalpolitik von Elberfeld hatte sich das Wuppertaler Stadtoberhaupt dagegen Kritik anhören müssen.

Vorschnell habe er den Outlet-Plänen in Remscheid zugestimmt, fand der Elberfelder Bezirksbürgermeister Thomas Kring (SPD). Wuppertal möge das Bauprojekt besser genau prüfen - vor allem die Auswirkungen auf Wuppertal. Das Outlet in Lennep dürfe nicht dazu führen, „dass die Ansiedlungs- und Investitionsbereitschaft in Wuppertal weiter abnimmt“. Und: „Überregional anziehender Massenkonsum hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Auch das sollte der Oberbürgermeister mit in Betracht ziehen.“

Schneidewinds Amtskollege in Remscheid, Burkhard Mast-Weisz (SPD), ruft die Bergischen dagegen zur Zusammenarbeit auf. „Wir sehen das Outlet der Familie Dommermuth als riesige Chance - nicht nur für Lennep und nicht nur für Remscheid, sondern für die gesamte Region.“ Die Schwebebahn und der Zoo in Wuppertal, Schloss Burg und die Müngstener Brücke dürften mit zusätzlichen Besuchern rechnen. „Lassen Sie uns dafür arbeiten, dass die Menschen, die das Outlet besuchen, nicht nur hier einkaufen, sondern auch unsere Städte besuchen.“

Bei der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft, deren Aufgabe es ist, für das Großstädtedreieck zu werben, stößt das auf offene Ohren. So soll das Outlet Teil eines neuen regionalen Tourismusmarketing-Konzepts werden. Neben der Bundesgartenschau in Wuppertal und der Müngstener Brücke, die sich um die Aufnahme in die Weltkulturerbeliste bewirbt, soll das Outlet zum Anziehungspunkt von Bergisch-Land-Touristen werden. Dahinter steht in den Konzepten allerdings noch ein Fragezeichen. Schließlich sollte schon einmal ein DOC in Lennep gebaut werden.