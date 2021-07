Flugzeugabsturz: Das Inferno ist bis heute unvergessen

Absturzkatastrophe jährt sich zum 30. Mal

+ © Michael Sieber An die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs fühlten sich viele Remscheider durch das Inferno nach dem Flugzeugabsturz von 1988 erinnert. Im ganzen Straßenzug brannte es, die beiden Unglückshäuser lagen in Schutt und Asche, Trümmer versperrten den Weg und von Autos blieben nur Wracks übrig. © Michael Sieber

Vor 30 Jahren stürzte ein Kampfjet der US-Army auf die Stockder Straße.

Von unserer Redaktion

Das Inferno ist bis heute unvergessen. Zunächst war eine Explosion gemeldet worden. Doch den Einsatzkräften vor Ort war an diesem Donnerstag vor 30 Jahren schnell klar, dass da etwas passiert ist, das noch schlimmer war, erinnert sich Ulrich Schnell von der Berufsfeuerwehr. Als er noch etwa 150 Meter von der Einsatzstelle entfernt war, sah er einen großen tarnfarbenen Ring auf der Stockder Straße liegen - einen Turbinenring, wie sich später herausstellte. "Da wusste ich, das bedeutet nichts Gutes", sagt Schnell.

Wer das Inferno des Flugzeugabsturzes an der Stockder Straße selbst miterlebt hat, kann sich auch nach all den Jahren noch an viele Einzelheiten erinnern. Das ist auch bei den Rettungskräften nicht anders.

So weiß Karlheinz Ziebehl, damals für die Freiwillige Feuerwehr Hasten im Einsatz, noch genau, dass sich seine Einheit von der Königstraße aus zur Unglücksstelle vorarbeitete. "Von hinten sah das Haus fast völlig intakt aus", beschreibt er. Ein Eindruck, der sich auf der anderen Seite des Gebäudes völlig anders darstellte.

Schnell hat noch immer genau vor Augen, dass es von der Stelle aus, an der er den Turbinenring gefunden hatte, nur noch zu Fuß weiterging. Trümmerteile lagen auf der Straße, viele Häuser standen auf einem gut 100 Meter langen Abschnitt in Flammen. "Alle Fensterscheiben waren kaputt", beschreibt auch Feuerwehrmann Thorsten Bussmann.

+ Eine "A-10 Thunderbolt II" im Landeanflug - ein Flugzeug von diesem Typ stürzte vor 30 Jahren in Remscheid ab. © RGA-Archiv

Der genaue Unfallhergang wurde erst später bekannt. Ein Kampfjet der US-Army flog den Remscheider Stadtkegel zu tief an. Im dichten Nebel hatte der Pilot wohl die Orientierung verloren. Mit der linken Tragfläche blieb der Flieger in dem Haus Nummer 120 hängen. Mit der "Schnauze" habe er sich dann in die Häuserzeile gedreht, berichtet Ulrich Schnell. Wrackteile flogen umher, das brennende Kerosin verteilte sich durch die geborstenen Fenster auch in die umliegenden Häuser.

Von dem Unglückshaus und einem kleineren daneben blieb an der Frontseite nicht viel übrig. Außer dem Piloten starben sechs Menschen, etwa 50 wurden verletzt. Noch gespenstischer habe die Szenerie durch den dichten Nebel gewirkt, sagt Bussmann.

+ Die Feuerwehrmänner Ulrich Schnell, Peter Kistner, Thorsten Bussmann und Karlheinz Ziebehl (von links) erinnern sich vor Ort an das Unglück an der Stockder Straße vor 30 Jahren. © Roland Keusch

Das Flugzeug war zwar "nur" mit Übungsmunition bestückt. Aber auch die hatte es in sich. "Man hörte, dass es überall knallte", beschreibt Ziebehl. Den Feuerwehrmännern sei aber nicht bewusst gewesen, dass auch diese Sprengsätze gefährlich gewesen wären, hätten sie aus Versehen darauf getreten. "Das waren richtige Kawenzmänner", beschreibt Bussmann. Eine weitere Gefahr habe das brennende Hydrauliköl der Maschine mit den damit verbundenen giftigen Dämpfen dargestellt. "Aber erst schaltet man bei solchen Einsätzen auf Arbeiten", sagt Bussmann. "Gedanken macht man sich erst hinterher, wenn man zur Ruhe kommt."

Aus Remscheid waren sämtliche Feuerwehrleute sowie alle Kräfte des Technischen Hilfswerks, des Roten Kreuzes und anderer Hilfsorganisationen im Einsatz. Hinzu kamen viele Einsatzkräfte aus anderen Städten. Zu guter Letzt waren es sogar zu viele Helfer. "Heute würde es geordneter ablaufen", weiß Ziebehl. Wobei es laut Bussmann bei einem Einsatz dieser Größenordnung immer eine erste "Chaos-Stunde" geben könne, in der sich die Kräfte vor Ort zunächst einen Überblick verschaffen müssen.

In einer solchen Situation übernahm Peter Kistner im Einsatzleitwagen der Feuerwehr die Koordination des Funkverkehrs. "Am Anfang war da viel Chaos", erinnert er sich. "Da musste ich schon mal dazwischen rufen: Ruhe, jetzt bin ich dran!"

"Schlimm" war aus Sicht der Feuerwehrleute, dass sie nicht nur in einem Fall Anwohner davon abhalten mussten, in vermeintlich intakte Wohnungen zurückzukehren. "Die durften da nicht rein", sagt Bussmann. "Wir wussten ja nicht, ob die Häuser einsturzgefährdet sind." Laut Ziebehl war es in dieser angespannten Lage "nicht leicht, die richtigen Worte zu finden".

US-JAGDFLUGZEUG STÜRZT AUF REMSCHEID NOTRUFE Die ersten Notrufe von der Stockder Straße gingen am 8. Dezember 1988 um 13.26 Uhr bei der Feuerwehr ein. Ein Kampfjet vom Typ "A-10 Thunderbolt II" war während eines Übungsflugs im Nebel in zwei Wohnhäuser gestürzt. OPFER Dabei starben sieben Personen - darunter auch der Unglückspilot-, 50 wurden verletzt. START Die Fliegerstaffel des Jagdbombergeschwaders31 der US-Army war zuvor vom Fliegerhorst in Nörvenich (Kreis Düren) gestartet. PILOT Der Pilot eines anderen Fliegers konnte bei der Tiefflug-Übung seine Maschine gerade noch rechtzeitig hochreißen. Dem Unglückspiloten Michael P. Foster gelang dies nicht mehr.

Sehr genaue Erinnerungen haben die vier Männer auch noch daran, dass plötzlich das US-Militär anrückte und die Unglücksstelle abriegelte. Eventuelle technische Geheimnisse sollten im "Kalten Krieg" geheim bleiben. Die Trümmer des Unglückshauses wurden zum Schützenplatz gebracht und in Handarbeit durchsucht. Dabei fanden die Militärs sogar eine Geldkassette mit 10000 Mark, die an den Besitzer zurückgegeben wurde.

Ein Gutes brachte das Abriegeln nach Ansicht der Einsatzkräfte mit sich. Die Katastrophentouristen seien nicht mehr an die Unglücksstelle herangekommen. "Da kamen ganze Familien mit Kinderwagen", ist Ziebehl noch heute fassungslos.

Für alle vier Feuerwehrmänner war dies der größte Einsatz in ihrem gesamten Feuerwehrleben. "Solch eine Zerstörung habe ich sonst nirgends gesehen", sagt Bussmann. Ständig präsent sind diese Erinnerungen für die Feuerwehrleute heute nicht mehr. Aber, sagt Schnell: "Typisch an solchen Gedenktagen ist, dass man wieder darüber spricht."