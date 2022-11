Sankt Martin reitet durch Lennep

Remscheid. Am Ende warteten nicht weniger 500 Weckmänner auf die Kinder: Am Sonntagabend zog der traditionelle Martinszug durch Lennep, organisiert vom Verkehrs- und Förderverein, der die jungen Teilnehmer auch mit dem süßen Gebäck belohnte. Von der Katholischen Kirche St. Bonaventura ging es über Schwelmer und Berliner Straße durch die Altstadt und die Leverkusener Straße in den Hardtpark, wo dann zum Abschluss ein Feuer entzündet wurde.