Braucht es in Remscheid Schul- oder Wohnraum?

Ein Jahr nach dem Ratsbeschluss wird wieder um die Zukunft der Stuttgarter Straße gerungen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte der Stadtrat nach zähem Ringen beschlossen, dass am früheren Standort des Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung in der Stuttgarter Straße Wohnungen entstehen sollen. Jetzt ist das Thema zurück in der Diskussion. Große Teile der Opposition im Rat schlagen vor, das Gebäude zumindest vorübergehend weiter als Schule zu nutzen, verweisen auf die geänderten Bedingungen und einen gestiegenen Bedarf. Die Ampel aus SPD, Grüne und FDP lehnt jede Diskussion dazu kategorisch ab. Und auch die Verwaltung sieht keinen Bedarf.

Damit flammt ein Thema wieder auf, dass die Remscheider Politik über Jahre beschäftigt hatte. Seit klar war, dass das Berufskolleg das marode Gebäude verlassen wird, um einen Neubau am Bahnhof zu beziehen, wurde um die Nachnutzung gerungen. Die Immobilie gehört der Stadt, gilt wegen ihrer Lage als städtebauliches Sahnestück. Schon in der damaligen Diskussion hatten vor allem CDU, Linke und WiR darauf verwiesen, dass in der Innenstadt der Schulraum knapp sei und der Bedarf weiter steige. Nach einer teils hitzigen Diskussion setzte sich die Ampel-Mehrheit im Rat aber durch. „Wir glauben, dass uns das Thema noch nachlaufen wird“, hatte CDU-Fraktionschef Markus Kötter damals vorhergesagt.

Und Recht behalten, wenn auch vielleicht anders als ursprünglich gemeint. Eine Anfrage der WiR brachte die Stuttgarter Straße zurück auf die politische Tagesordnung. Vergangene Woche folgte ein Antrag der Linke, die Immobilie „so lange die akute Schulraumnot im Innenstadtbereich anhält und keine entsprechenden Alternativen geschaffen sind, zumindest vorübergehend als Schulraum“ zu nutzen. Die Rahmenbedingungen hätten sich im vergangenen Jahr noch mal verändert, betonen beide politischen Gruppen. Und verweisen unter anderem auf die hohe Zahl geflüchteter Schüler.

„Da gibt es einen enormen Renovierungsbedarf.“

Dass SPD, Grüne und FDP darüber aber gar nicht erst reden wollen, wurde bereits im Mobilitätsausschuss klar, wohin sich das Thema „verirrt“ hatte. Dort deutete Alexander Schmidt (CDU) an, dass man das Thema doch noch mal erörtern könnte. Was Vertreter der Ampel aber nur mit dem Hinweis auf den Ratsbeschluss von vor einem Jahr abbügelten. Ähnliches wiederholte sich nun im Hauptausschuss.

„Mir ist nicht klar, warum man nicht einen Ratsbeschluss ändern kann, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern“, erklärte Waltraud Bodenstedt (WiR) daraufhin. Zumal die Bauverwaltung immer mal wieder darauf hinweise, dass es dort zu wenig Personal für die derzeit vielen Projekte gebe. „Da frage ich mich, ob es richtig ist, eine neue Baustelle aufzumachen.“

Für die Planung der Wohnbebauung ist das Personal vorhanden

Doch für die Planung der neuen Wohnbebauung in der Stuttgarter Straße sei Personal vorhanden und eingeplant, sagte Baudezernent Peter Heinze zu. Während Schuldezernent Thomas Neuhaus deutlich machte, dass die Schulverwaltung ohne die Immobilie plane: „Es gibt überhaupt keine Verwendung für diesen Standort.“

Grundsätzlich sei eine Nutzung des Gebäudes als Schule möglich, erklärt Neuhaus im Gespräch mit dem RGA. Es sei aber „völlig verwinkelt, völlig alt“ und nicht ohne Grund aufgegeben worden: „Da gibt es einen enormen Renovierungsbedarf.“ Statt das ehemalige Berufskolleg instandzusetzen, plane die Verwaltung, das Raumproblem an den vorhandenen Grundschulstandorten zu lösen, zum Beispiel durch Anbauten: „Da werden die Plätze ja auch nachgefragt.“

Eine Nutzung aus Ausweichquartier für Schulen, deren Gebäude renoviert wird, habe man geprüft und verworfen, so der Schuldezernent. Gerade für Grundschulen sei ein kompletter Standortwechsel schwierig: „Schulen sind ja auf einen Sozialraum ausgelegt.“

Die Verwaltung arbeite also weiter an der Wohnbebauung, machte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz im Hauptausschuss deutlich: „Die Beschlusslage im Rat ist völlig klar.“ Beschäftigen muss sich die Politik aber weiter mit dem Thema. Die WiR-Anfrage steht im Schulausschuss am Mittwoch auf der Tagesordnung, der Linke-Antrag auch im Rat am 19. Juni.

Hintergrund

Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung saß seit 1951 in der Stuttgarter Straße, das Gebäude ist aber deutlich älter. Vor dem Kolleg beherbergte es erst das städtische Oberlyzeum (ein Mädchengymnasium) und später das Gertrud-Bäumer-Gymnasium.

Standpunkt von Sven Schlickowey: Diskussion zulassen

+ sven.schlickowey@rga.de © Roland Keusch

Hinter der neu entflammten Diskussion um die Stuttgarter Straße steht offenbar mehr als die reine Sachfrage, was aus der Immobilie werden soll. Es geht wohl auch um den Umgang im Rat miteinander. CDU, Linke und WiR sehen Gesprächsbedarf, SPD, Grüne und FDP wiegeln dieses Ansinnen mit teils harschen Worten regelmäßig ab. Das ist auch deswegen beobachtenswert, weil es ähnliche Diskussion in Zukunft sicherlich noch öfters geben wird. Innenstadtnahe oder aus anderen Gründen gut gelegene Flächen, die städtebaulich neu verplant werden können, werden immer seltener, der Verteilkampf um diese Grundstücke deswegen vermutlich härter.

Die Ampel hat bei der letzten Wahl erneut eine Mehrheit der Stimmen bekommen und damit den Auftrag der Bürger zu gestalten, im Zweifel setzt sie sich im Rat durch. Dass die anderen bei solch wichtigen Themen aber gar nicht erst mitreden, kann sie kaum verlangen.