Brandstifter: Polizei sucht weiter Zeugen

+ © Uli Preuss Für zwei Verdächtige klickten die Handschellen. Sie müssen vorerst in Untersuchungshaft bleiben (Symbolfoto). © Uli Preuss

Zwei Männer bleiben in Untersuchungshaft. Die kann im Regelfall bis zu sechs Monaten dauern.

Die beiden Verdächtigen, die die Polizei beim Heuballen-Brand in Birgden festgenommen hat, sitzen nun in Untersuchungshaft. Das bedeutet: Der Haftrichter sah Wiederholungs-, Verdunklungs- oder Fluchtgefahr bei den Männern. Wie der RGA berichtet, fand die Polizei unter anderem einen Gasbrenner und Grillutensilien in dem nicht angemeldeten Wagen, mit dem der 21-Jährige und sein 66-jähriger Bekannter - beide alkoholisiert - unterwegs waren.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen auf Hochtouren. Keiner der beiden hat bisher gestanden. Die Polizei hofft daher weiter auf Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich unter Tel. (0202) 2840 melden. Geprüft wird vor allem, ob ein Zusammenhang zwischen den acht verschiedenen Heuballen-Bränden im Bergischen während der vergangenen Tage besteht.

"Die Botschaft an potenzielle Trittbrettfahrer ist ganz klar: Brandstiftung ist keine kleine Sache. Die beiden Verdächtigen sitzen immerhin in Untersuchungshaft - und bleiben da vorerst auch", heißt es bei der Polizei. Untersuchungshaft dauert im Regelfall maximal bis zu sechs Monaten bis zum Beginn eines Gerichtsverfahrens. neu