Brandschutz: Feuerwehr liegt Jahre zurück

Von Axel Richter

Remscheid. Sind die Feuerlöscher noch zu gebrauchen und die Rettungswege frei? Ist genug Platz, um im Brandfall die Drehleiter in Stellung zu bringen? Oder sind die Zufahrten für die Feuerwehr zugeparkt? 650 Gebäude muss die Feuerwehr Remscheid in regelmäßigen Abständen daraufhin kontrollieren, damit ein Feuer nicht in einer Katastrophe endet. Problem: Sie hinkt bei den Brandschauen um Jahre hinterher.

Schon 2019 war das der Fall. Von 170 Gebäuden, die die Brandschutzexperten hätten überprüfen müssen, begingen sie 22. In den Jahren danach ist die Liste unerledigter Fälle weiter angewachsen.

„Das ist kein Grund, in Panik zu verfallen“, sagt Guido Eul-Jordan, Leitender Branddirektor und Chef der Feuerwehr Remscheid. Allerdings setzen seine Männer im vorbeugenden Brandschutz Prioritäten. Kindergärten, Schulen, das Teo Otto Theater oder die Alten- und Pflegeheime – Gebäude also, in denen ein Feuer viele Menschen gefährden würde – stehen ganz oben auf der Liste.

Brandschauen nicht ausreichen: Das ist der Grund

Personalmangel ist einer der Gründe, warum zum Beispiel Tiefgaragen oder andere weniger gefährdete Objekte ins Hintertreffen geraten. Derzeit steht die Abteilung Gefahrenvorbeugung ohne Chef da. Der eine hat die Feuerwehr Remscheid verlassen, sein Nachfolger ebenfalls. Das ohnehin nur vierköpfige Team, das in Remscheid für den Brandschutz zuständig ist, schrumpfte damit zwischenzeitlich auf zwei.

Und Nachwuchs ist schwer zu bekommen. Zwar bewerben sich nach wie vor rund 100 Männer und Frauen um einen der neun Ausbildungsplätze zum Brandmeister, die die Feuerwehr Remscheid in jedem Jahr zu vergeben hat.

Davon können andere Unternehmen nur träumen. Der Chef der Feuerwehr mag deshalb nicht klagen. Doch: Viele seiner Kandidaten hätten Bewerbungen bei mehreren Feuerwehren laufen, berichtet Guido Eul-Jordan, und viele bestehen das Bewerbungsverfahren nicht. Jeder und jede Dritte scheitert heute am Sporttest. Zum Beispiel an der Drehleiter: 70 Sekunden haben die Bewerber, um die 30 Meter zu erklimmen. Das schafft nicht jeder.

Wie viel Feuerwehr braucht die Stadt Remscheid?

Wie viel Feuerwehr braucht die Stadt Remscheid? Erstmals in ihrer Geschichte wird sie diese Frage für die Zukunft nicht selbst beantworten, sondern an externe Ingenieure weiterreichen. Gutachter aus Köln sollen den neuen Brandschutzbedarfsplan für Remscheid erstellen.

Darin wird festgelegt, wie viele Einsatzkräfte es braucht, um den Brandschutz und den Rettungsdienst sicherzustellen? Es geht um Fahrzeuge und die Standorte in Remscheid. Und es geht um Zeit: Wie schnell sind die Einsatzkräfte vor Ort? Aktuell sollen sie die meisten Orte in Remscheid binnen acht Minuten erreichen können.

Ein Jahr wollen sich die Experten aus Köln Zeit nehmen, um die Feuerwehr zu checken. „Die werden jeden Stein umdrehen, um zu gucken, wie wir aufgestellt sind“, sagt Guido Eul-Jordan. Wie er das findet? Gut. Seit 2004 steht der Lenneper an der Spitze der Feuerwehr Remscheid. „Wir sind sicher nicht betriebsblind“, sagt er. Dennoch freut er sich auf die Draufsicht von außen. Der Chef der Feuerwehr hofft auf Synergien. Denn das zeige am Ende auch die immer größer werdende Bugwelle, die seine Männer bei den Brandschauen vor sich her schieben: „So wie es ist, kann es nicht weiter gehen.“

Die Frist läuft

Die Berufsfeuerwehr Remscheid zählt heute rund 150 Einsatzkräfte. Verstärkt werden sie von 250 freiwilligen Feuerwehrmännern und -frauen, die in sieben Einheiten organisiert sind. Am 1. April haben neun Auszubildende die Laufbahn zum Brandmeister angetreten. Schon jetzt kann sich bewerben, wer im nächsten Jahr damit anfangen möchte.

Kommentar von Axel Richter: Regulierungswut

Zur Beruhigung: Jedes „wichtige“ Gebäude in Remscheid ist auch geprüft. Kindergärten, Altenheime, Schulen, Kliniken, Theater schaffen die Brandschützer zu 100 Prozent. Dennoch wird die Liste unerledigter Fälle immer länger. Damit steht die Feuerwehr Remscheid nicht allein da. Landauf und landab kommen die Feuerwehren mit den Brandschauen nicht nach. Das liegt an zu wenig Personal. Das liegt aber auch an immer mehr Aufgaben für zu wenig Personal. Spätestens seit der Brandkatastrophe im Grenfell-Tower, bei der im Juni 2017 in London rund 80 Menschen starben, steigt die Zahl der Stellungnahmen, die den Feuerwehren abverlangt werden. Gleiches gilt für die Zahl der Objekte, die von ihr zu überprüfen sind. Bei allem Verständnis für das Bedürfnis nach Sicherheit: Die Regulierungswut, die daraus erwachsen ist, und die schiere Masse an Vorgängen muss die Feuerwehren nahezu zwangsläufig kapitulieren lassen.