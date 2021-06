Für die Brandmeisteranwärter geht es in den Endspurt

Ausbildung zum Berufsretter

Ab Mitte September stehen die Abschlussprüfungen bei der Wehr an.

Von Tristan Krämer

Endspurt für die Brandmeisteranwärter der Berufsfeuerwehr Remscheid: Ab Mitte September stehen die Abschlussprüfungen ihrer seit April 2017 andauernden Ausbildung an. Dann werden in drei Teilen – einem theoretisch-schriftlichen, einem theoretisch-mündlichen und einem praktischen – das in den vergangenen 18 Monaten erlernte Wissen und die Fähigkeiten des Feuerwehrnachwuchses abgefragt. Wer besteht, darf sich dann Brandmeister nennen.

„Noch mache ich mir über die Prüfung keine Gedanken. Das wird aber in den Tagen davor sicher noch kommen“, versucht Max Bongardt, den der RGA als einen der Anwärter während der Ausbildung begleitet, erst einmal keine Nervosität aufkommen zu lassen. So ganz kann und will er die Prüfung aber nicht verdrängen. „Ich habe während der gesamten Ausbildung nicht aufgehört zu lernen, sondern versucht, mich konstant im Thema zu halten. Alles auf einmal zu lernen – das wäre zu viel“, sagt Bongardt.

Insbesondere deshalb, weil er und seine Kollegen derzeit voll im Dienst stehen. Noch eine Woche lang absolvieren sie ihr Wachpraktikum, fahren Einsätze und schieben 24-Stunden-Dienste. „An die Schichten gewöhnt man sich nicht so schnell. Man muss trotzdem immer zu 100 Prozent da sein“, schildert Bongardt. Da leide schon mal ein wenig das Privatleben, schließlich seien freie Wochenenden rar gesät. „Aber das wusste ich ja, bevor ich mich beworben habe“, so Bongardt.

Hinzu kommt die psychische Belastung. Der Brandmeisteranwärter kann sich besonders an einen schweren Einsatz im Rettungsdienst erinnern, der ihn an seine Grenzen gebracht habe. Darüber reden möchte er in Nachhinein nicht. Nur so viel: „Wir haben alles getan, was wir konnten. Im Team und mit den Führungskräften haben wir das danach auch sehr gut aufgearbeitet“, berichtet Max Bongardt.

Knapp drei Wochen vor der Abschlussprüfung wechseln die Feuerwehrazubis in den Vorbereitungsdienst, indem sie noch einmal die Grundlagen der Ausbildung wiederholen. Anschließend wird es dann ernst – wenn auch dieses Mal nicht im Einsatz, sondern in den Prüfungen.

Weiterhin sind Bewerbungen für die Ausbildung als Brandmeisteranwärter/in ab dem 27. Januar 2020 möglich. Einstellungsbeginn ist hier der 1. April 2021. Alles zur Bewerbung und Voraussetzungen gibt es auch der Webseite der Stadt auf

