Großfeuer vernichtet Produktionshalle

Gewerbegebiet Großhülsberg

Im Innern der 980 Quadratmeter großen Produktionshalle gab es für die Feuerwehr nichts mehr zu retten. Als Brandherd gelten Pressen, in denen erhitztes Kunststoffgranulat verarbeitet wird.

In der Nacht zu Donnerstag schlugen Flammen aus dem Dach der Firma Weha Plastik. Feuerwehr konnte Gasflaschen rechtzeitig kühlen.

Von Kerstin Neuser und Axel Richter

Noch am Morgen danach nahmen die Brandexperten ihre Ermittlungen auf und suchten in den noch rauchenden Trümmern nach der Ursache des verheerenden Feuers, das in der Nacht zu Donnerstag in einer Produktionshalle der Firma Weha Plastik im Lüttringhauser Gewerbegebiet Großhülsberg wütete. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden, der Sachschaden dürfte jedoch in die Millionen gehen. Noch schlimmere Folgen verhinderte die Feuerwehr. Die Flammen drohten, auf benachbarte Gebäudeteile überzugreifen. Und in der brennenden Halle befanden sich Gasflaschen.

Der Einsatzbefehl an die Feuerwehr erging kurz nach Mitternacht. Ein Nachbar hatte Flammen aus dem Dach der Produktionshalle an der Ecke Schlosserstraße / Walter-Freitag-Straße schlagen sehen, dichter schwarzer Qualm waberte durch das Gewerbegebiet Großhülsberg.

„Das war schon eine sehr kritische Nummer.“

Josef Köster, Feuerwehr

Nach den Schilderungen des Anwohners löste die Feuerwehr Großalarm aus. Mit den Kräften der Berufsfeuerwehr rückten auch die Freiwilligen Einheiten Lüttringhausen und Lennep aus. Zwischenzeitlich befanden sich 51 Helfer im Einsatz.

„Das war schon eine sehr kritische Nummer“, sagt Einsatzleiter Josef Köster. In der 980 Quadratmeter großen Produktionshalle standen neun Pressen, in denen Kunststoffgranulat zu thermoplastischen Formteilen für die Autoindustrie und den Maschinenbau hergestellt werden. Die von den Maschinen ausgehenden Flammen hatten bereits auf das 15 Meter darüber liegende Flachdach der Halle übergegriffen. Und: „An einigen Maschinen befanden sich Gasdruckflaschen mit deutlich erhöhter Temperatur.“

Die Einsatzkräfte brachten zwei Drehleitern in Stellung. Von dort lenkten die Feuerwehrmänner Löschwasser ins Innere der Halle. Zugleich drangen Trupps an drei Stellen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor. Mitarbeiter von Weha Plastik, die in der Nacht zu ihrem Unternehmen geeilt waren, halfen den Einsatzkräften, gaben Informationen über die Räumlichkeiten weiter, händigten Schlüssel aus.

Der gezielte Löschangriff von drei Seiten zeigte bald Wirkung. „Wir haben den Brand schneller unter Kontrolle bringen können, als wir erwartet haben“, sagt Josef Köster. Nach zweieinhalb Stunden waren das Feuer gelöscht und die Gasflaschen heruntergekühlt, so dass von ihnen keine Gefahr mehr ausging. Mit Wärmebildkameras ging die Feuerwehr danach auf die Suche nach vereinzelten Brandnestern. Gegen 2.25 Uhr konnten die Einsatzkräfte abziehen.

Noch bis 22 Uhr war in der Halle gearbeitet worden

Wie immer in solchen Fällen beschlagnahmte anschließend die Polizei den Brandort. Brandermittler übernahmen die Suche nach der Ursache für das Großfeuer. Ergebnisse lieferten sie am Donnerstag noch nicht, allerdings äußerten die Experten einen ersten Verdacht. Noch bis 22 Uhr war am Mittwochabend in der Halle gearbeitet worden. An einer der Spritzgussmaschinen, die heißes Plastik verarbeiten, brach dann nach Betriebsschluss das Feuer aus. Es deutet also alles auf einen technischen Defekt hin.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Allerdings hatte es in der Halle für die Feuerwehr nichts zu retten gegeben. Nach ersten Schätzungen ist von einer Schadensumme in Millionenhöhe auszugehen – allein jede der neun Maschinen koste mehrere hunderttausend Euro, erklärte Josef Köster. Was der Schaden für das Remscheider Unternehmen bedeutet? Bei Weha erreichte der RGA am Donnerstag niemanden für eine Einschätzung. Laut Polizei kommen neben ihren eigenen auch externe Gutachter zum Einsatz. Ihre Expertisen dienen als Grundlage für die Regulierung des Schadens durch die Versicherung. Bis sie vorliegen, könne es erfahrungsgemäß dauern, heißt es bei der Polizei.