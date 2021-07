Großbrand: Polizei vermutet Maschine als Ursache

Großhülsberg

+ © Holger Battefeld In der Nacht zu Donnerstag schlugen Flammen aus dem Dach der Firma Weha Plastik. © Holger Battefeld

Weha: Produktionshalle bleibt nach Großbrand vorerst versiegelt. Weshalb Aggregat Feuer fing, ist noch nicht geklärt.

Von Thomas Wintgen

Im Fall des Großfeuers bei der Weha-Plastic-GmbH gibt es aus Sicht der Feuerwehr keinerlei Neuigkeiten. Im Gewerbegebiet Großhülsberg in Lüttringhausen geben sich die Sachverständigen die Klinken in die Hand.

Aus Sicht der Polizei gilt unverändert eine der Spritzgießmaschinen als mutmaßliche Verursacherin des Brands. Diese Maschinen erhitzen Kunststoffgranulat, erläuterte Polizeisprecher Stefan Weiand im Gespräch mit dem RGA. Wie das wiederum in Brand geraten sein kann, sei noch unklar. Weiand: „Das muss noch untersucht werden.“

Die Produktionshalle des Unternehmens sei nach wie vor versiegelt; Sachverständige müssen zunächst analysieren, welche Teile welcher Maschinen versehrt sind und welchen Zeitwert die einzelnen Aggregate haben.

Weha-Plastic-GmbH produziert auf mehr als 60 Spritzgießmaschinen Kunststoffspulen, Schutzkappen und technische Teile für die Automobilindustrie. Geschäftsführerin Nicola Dicke war am Freitag für den RGA leider trotz mehrfacher Nachfrage nicht zu sprechen.

Brand verursacht Millionenschaden in Lüttringhausen © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld © Holger Battefeld

In der Nacht auf Donnerstag war kurz nach Mitternacht das Feuer an der Ecke Schlosser- / Walter-Freitag-Straße ausgebrochen, was ein Nachbar gesehen hatte. Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Kameraden aus Lüttringhausen und Lennep waren mit insgesamt 51 Kräften vor Ort.