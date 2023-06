Boule-Turnier: Kremenholl oder Honsberg - Wer hat sich den Pokal geholt?

Kremenholl oder Honsberg? Je vier Teams aus jedem Stadtteil traten gegeneinander an.

Beim Duell um den Wanderpokal wurde es spannend.

Von Sabine Naber

Remscheid. Sie haben es auch beim dritten Mal wieder geschafft: Mit zehn zu sechs Punkten haben die Honsberger Boule-Teams dafür gesorgt, dass der Pokal in ihrem Stadtteil bleibt und kein neues Zuhause in einer Kremenholler Vitrine findet. „Wir geben alles. Vielleicht lernen wir es ja mal“, hatte Arndt Köhler vom Initiativkreis Kremenholl mit einem Augenzwinkern deutlich gemacht, als er sich bei den Honsbergern für die Einladung zum Boule-Turnier auf dem Richard-Heinrich-Platz bedankte.

Beim Duell um den Wanderpokal wurde es – nach dreieinhalb Stunden mit herrlichem Wetter – noch einmal spannend. Vier Teams auf jeder Seite spielten gegeneinander und hatten viel Spaß dabei. „Spielt man eigentlich in jeder Runde, bis 13 Punkte erreicht sind, haben wir uns auf nur fünf Punkte geeinigt. Sonst würden wir es vor Einbruch der Dunkelheit gar nicht schaffen“, war sich Marion Kruse sicher. Als Mitglied der Honsberger Stadtteilkonferenz leitete sie das Duell. Und freute sich, dass mit Helen (6) und Sophia (7) auch zwei Kinder Lust hatten, mitzumachen.

Erstmals für den Kremenholl dabei war auch Daniela Behle. „Ich habe es gerade eben hier auf der Boule-Bahn ausprobiert, habe vorher noch nie gespielt. Jetzt bin ich gespannt, ob ich treffe“, berichtete sie. Getroffen werden soll das Schweinchen, das die Kinder zu Beginn jeder neuen Runde auf die Bahn warfen. „Mit der Kugel, die am nächsten beim Schweinchen liegt, hat man dann gewonnen“, erklärte Kruse und zeichnete den Sieger mit einer Blume aus. Die Mannschaft, die am Ende die meisten Blumenaufkleber hatte, bekam den Wanderpokal.

Bis jetzt hatte er in einer Vitrine im Neuen Lindenhof gestanden, jetzt wird er in der Honsberger Kita seinen Platz bekommen, weil die beiden Kids mit dafür gesorgt hatten, dass er am Honsberg bleiben darf.