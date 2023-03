Allee-Center: Anrufer drohte mehrfach

Im Februar gab es gleich mehrere Drohanrufe gegen das Allee-Center.

Remscheid. Eine Bombendrohung führte am Nachmittag des 15. Februar zur Räumung des Allee-Centers. Die erste Drohung hatte der unbekannte Anrufer am Vormittag ausgesprochen. Geräumt wurde das Center aber erst nach einem zweiten Anruf am Nachmittag.

Wie sich jetzt außerdem herausstellt, hatte mutmaßlich der gleiche Täter zudem bereits am 13. Februar im Allee-Center angerufen und ebenfalls in zwei Telefonaten in deutscher und in türkischer Sprache angekündigt, dass er einen Rucksack im Center stehen lassen werde. Wie nach dem ersten Anruf am 15. Februar verzichteten Center und Polizei auch am 13. Februar auf eine Räumung.

Es habe keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdungslage gewonnen werden können, heißt es in einem Bericht des NRW-Innenministers, der auf eine Anfrage des Remscheider Abgeordneten Sven Wolf (SPD) im Innenausschuss des Landtages beraten wurde. ric