Bolzplatzturnier, Führungen durch Hasten und Co.: Verein startet durch

Nach der Pandemie setzt sich der Heimatverein Hasten für Hasten wieder für den Stadtteil ein. Ihm fehlen noch jüngere Mitglieder.

Von Andreas Weber

Remscheid. Führungen, Beteiligung am Stadtteilfest, Teilnahmen am Tag der Vereine und des Denkmals, Jahresversammlung – die Fülle der Veranstaltungen, die im Sommer auf den Verein Hasten für Hasten zukommen, setzt ein Ausrufezeichen hinter ihre regen Aktivitäten. Für den kleinen Heimatverein mit 60 Mitgliedern ist dies positiv, wirft aber ein Problem auf: „Wir stecken voller Tatendrang, müssen aber schauen, dass wir es personell gestemmt bekommen“, sagt Vorsitzende Andrea Jakob-Pannier.

An Wenigen bleiben Organisation und Arbeit hängen. „Es ist schade, denn wir laden ja auch zum Bolzplatzturnier in der Richardstraße oder Kinderfest in Bremen ein. Es wäre schön, wenn wir als Folge junge Familien für unsere Arbeit gewinnen“, würde sich Schriftführerin Brigitte Dehnke über neue Mitstreiter freuen.

Offizieller Vereinssitz ist die Morsbachtalstraße 30 bei der Firma Wurm. Dort arbeitet Brigitte Dehnke und hat die Möglichkeit eingeräumt bekommen, Vorstandssitzungen in den Räumen abzuhalten. Gegründet am 18. Juni 2014 im Café Müller, verschrieb sich der Verein laut Satzung der Heimat- und Denkmalpflege.

Sein Engagement stellte er in der Folge auf breite Beine und ergänzte die Aktivitäten der IG Hasten. Zum Kinderfest, das am 26. Mai zum sechsten Mal hinter dem Edeka Roetzel an der Werkzeugtrasse ausgerichtet wurde, gesellte sich das Bolzplatz-Fest in der Richardstraße. Am 22. April wurde es mit sieben Mannschaften erstmals bestritten. Ein ukrainisches Team setzte sich durch.

Dass der nicht mehr bespielbare Aschenplatz saniert und wieder genutzt werden konnte, ist dem Anwohner-Jungen und Eishockeyspieler Rune Raab zu verdanken, auf dessen Initiative sich erst der zurückgetretene Vereinsvorsitzende Jürgen Ackermann, dann die Stadtverwaltung um OB Burkhard Mast-Weisz einsetzte. Hasten für Hasten engagierte sich finanziell bei der Instandsetzung mit neuer Schotterdecke.

Rundweg in Platz soll auchdigital erlebbar gemacht werden

14.000 Euro investierte die Stadt, weitere 1250 Hastener Vereine. Für das Turnier griff Hasten für Hasten wieder in die Kasse. 1000 Euro wurden ausgegeben für das Catering, das vom „Haus am Park“ kam und für rote und blaue „Hasten für Hasten“-Trikots, die zur Hälfte von Teamtexx Sportswear gesponsert wurden.

Der mitten im Grünen gelegene Bolzplatz bietet hinter seinem Zaun nicht vielen Besuchern Platz, dennoch könnte sich Hasten für Hasten vorstellen, dass Teilnehmerfeld 2024 aufzustocken, wenn die Nachfrage da ist. Weitergehen wird es auf jeden Fall. Neben dem Kinderfest soll das Kickerturnier fest im Kalender integriert werden. Im Portfolio des Vereins bleibt die bewährte Kooperation mit der Grundschule Hasten. Vier verschiedene Führungen (Werkzeugmuseum, historische Runde am Büchel, Kirche und Feuerwehr) bietet der Verein für alle Klassen von der 1. bis 4. an.

Die Beschilderung historischer Häuser mit 17 Tafeln in der Ortschaft Platz ist durch einen dritten Abschnitt zu einem Rundweg geworden, der am 6. November 2022 eingeweiht wurde. „Wir werden den Rundweg digital erlebbar machen“, kündigt Jakob-Pannier an. Angedacht ist, Stolpersteine für von den Nazis Verfolgte am Hasten in Bürgersteige einzulassen. Wer dafür in Frage kommt, muss geklärt werden. Stolz sind die Hastener auf das Boulefeld im Schatten der Pauluskirche, das sich zu einem beliebten Nachbarschaftstreff entwickelt hat. Bei der Realisierung steuerte der Verein einen Obolus bei. Die große Nachfrage sorgt dafür, dass über eine zweite Spielfläche im Kirchgarten nachgedacht wird. Dass dort was los ist, hat sich rumgesprochen. Denn die seit Jahren sportlich sehr aktiven Wermelskirchener Boulefreunde haben schon vorbeigeschaut.

Hasten für Hasten zählt zu den 13 Vereinen und Institution im Netzwerk Hasten. Dieses setzt nach der Pandemie seine im November 2018 begonnene Zusammenarbeit fort.

Abstimmung bei Terminen ist ein Anliegen des Netzwerkes

Dass es diese gibt, zeigt das Stadtteilfest. Weil Ausrichter IG Hasten Unterstützung benötigt auf dem Lindenberg-Platz, wird Hasten für Hasten Hilfe am Getränkestand leisten. Das Sommerfest findet am 12./13. August statt, fast zeitgleich bittet die Freiwillige Feuerwehr Hasten am 11./12. zur Party am Gerätehaus. „Abstimmung bei Terminen ist ein Anliegen des Netzwerkes“, merkt Jakob-Pannier mit Blick auf diese Überschneidung an.

Büchel-Rundgang mit Lars Johann

Für Samstag, 9. September (15.30 Uhr), lädt Hasten für Hasten zum zweistündigen Rundgang durch Büchel mit Stadtführer Lars Johann ein. Treffpunkt ist die Bergische Gewürzmanufaktur, Hastener Straße 83. Kosten: 7,50 Euro. Anmeldung unter Tel. 0151-20090-408 oder online. Der Rundgang startet mit einem Einblick in die Welt der Gewürze.

www.bergisch-erlebnis.de