540 Remscheider spenden ihr Blut 

Auch OB Mast-Weisz auf der Entnahmeliege

+ © Doro Siewert Geduldig warteten die Blutspender in der Schlange. Sechs Ärzte waren im Einsatz, um sie aufzuklären. Wenn es grünes Licht gab, durften die Spender auf den Entnahmeliegen Platz nehmen. So wurde in der Halle Neuenkamp ein Rundlauf geschaffen. © Doro Siewert

6. Remscheider Blutspende-Marathon von RGA und DRK in der Halle Neuenkamp war ein voller Erfolg.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Der Marathon, der am Montag in der Sporthalle Neuenkamp gelaufen ist, galt der guten Sache: Zum 6. Mal hatten der RGA, das DRK, die Stadt und Radio RSG zum Blutspende-Marathon aufgerufen. Und 540 Freiwillige wurden so innerhalb von sieben Stunden zu Lebensrettern. 2018 ließen sich 543 Remscheider freiwillig piksen, darunter 125 Erstspender. „Das ist ein tolles Ergebnis, vielen Dank an alle Remscheider“, sagte Jörg Harte vom DRK am Montagabend.

WOFÜR DAS BLUT? 19 % Bei Krebserkrankungen 16 % Bei Magen- und Darmerkrankungen 12 % Bei Unfallverletzungen 5 % Bei Blutarmut 4 % Bei Geburten UND NUN? Das gespendete Blut wurde noch am Montagabend gekühlt zum DRK-Blutspendedienst West nach Hagen gebracht. In der dortigen Präparation wurden die Blutproben noch in der Nacht aufbereitet.

Bereits vor dem offiziellen Start um 13 Uhr bildeten sich lange Schlangen am Empfang. Gut, dass bereits hier Wasser gereicht wurde – schließlich muss das Blut flüssig sein, um es gut abzapfen zu können. Bei 26 Grad streikte dann jedoch einer der Laptops – das DRK ließ kurzerhand ein neues aus der Zentrale holen.

Einer der ersten Blutspender des Marathons war der Stadtchef persönlich. „Das ist für mich selbstverständlich“, versicherte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, während er auf der Entnahmeliege lag. Und fand lobende Worte für seine Liegennachbarin: Iris Koch aus Wuppertal gab zum 63. Mal ihr Blut für andere Menschen her. „Vielleicht kommt man selbst mal in die Lage, in der man Blutkonserven braucht“, beschrieb sie ihre Motivation. Sie belohnte sich anschließend mit einem Schoko-Riegel aus dem Imbissbereich.

Anfang September wird der Gewinner des E-Bikes genannt

Dieser wurde immer wieder reichlich bestückt durch die 14 ehrenamtlichen Helfer des DRK rund um Evelyn Müller. Am Morgen hatten sie bereits 500 Brötchenhälften geschmiert, mit Schinken und Ei belegt, Brot und Kuchen aufgeschnitten und die Tische hübsch eingedeckt. „Für den Marathon haben sich extra weitere Helfer gemeldet, die uns heute unterstützen wollten, unter anderem zwei Studentinnen“, freute sich Müller.

Nach der Blutspende füllte Tanja Scheidling im Außenbereich ihre leeren Eisenspeicher wieder mit einer Bratwurst vom Grill auf. Mitgebracht hatte die Remscheiderin, die eine Urkunde für zehn Mal Blutspenden erhielt, ihre beiden Töchter. „Ich finde es wichtig, dass man die Kinder früh in dieses Thema einbezieht.“ Stolz zeigten die Mädchen, was es vom DRK als Dankeschön gab: Aus dem roten Jutebeutel zauberten sie unter anderem ein Anti-Zeckenset, ein Wanderbuch, ein Kartenspiel und eine Trinkflasche von Radsport Nagel hervor.

+ Das ehrenamtliche Helferteam des DRK schmierte allein 500 Brötchenhälften für den Marathon – und verbreitete gute Laune. © mw

Das Unternehmen aus Lennep stellte den Hauptgewinn: ein Hercules-E-Bike im Wert von 2000 Euro, natürlich in Rot. Jeder Blutspender nahm automatisch an der Verlosung teil. Anfang September wird der Gewinner bekanntgegeben.

Gewinner waren sie aber alle, die sich am Montag 500 Milliliter Blut abnehmen ließen. Dafür hatte das DRK sechs Ärzte ins Rennen geschickt und einen neuen Rundlauf in der Halle geschaffen. Die Firma RT West bot zudem ein Venenscreening an.

Anne Winterhoff, treue RGA-Leserin, hatte im Tüpitter die Vorberichte zum Blutspende-Marathon gelesen und dies zum Anlass genommen, in die Halle Neuenkamp zu kommen. Und gab einen anderen wichtigen Grund an: „Vor sechs Wochen bin ich erneut Oma eines kleinen Enkelkindes geworden“, erzählte sie, während sie auf die Anmeldung wartete. Denn auch Babys erhalten die beim DRK in Hagen aufbereiteten Blutkonserven. „Gesucht wird ja vor allem die Blutgruppe null. Und die habe ich.“

Bei 30 Grad Innentemperatur schwitzten die Spender bis 20 Uhr, die Ärzte und Helfer noch länger. Immer wieder wurden Getränke gereicht. Am Abend gab es noch mal einen großen Ansturm, meist von Berufstätigen. Darunter waren auch das THW und die freiwillige Feuerwehr Lüttringhausen.