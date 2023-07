Wer will Lebensretter werden?

600 freie Plätze gibt es am 31. Juli in der Halle Hackenberg. Die Spende selbst dauert gar nicht lang.

Am 31. Juli findet in der Halle Hackenberg wieder der Blutspende-Marathon statt. Termine müssen online gebucht werden.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Die frisch gebackene Mama hat gerade bei der Geburt sehr viel Blut verloren. Und gleich nebenan benötigt ein Krebspatient wieder dringend den lebensrettenden Saft. So auch das Unfallopfer, das an diesem Tag ins Krankenhaus eingeliefert wird. Ihnen allen können die Remscheiderinnen und Remscheider helfen – beim 10. Remscheider Blutspende-Marathon am 31. Juli, ausgerichtet vom Deutschen Roten Kreuz, der Stadt Remscheid, dem RGA und Radio RSG. Mit seiner Spende kann jeder Einzelne zum Lebensretter werden. Wir erklären, wie.

Muss ich mich zum Blutspende-Marathon abmelden?

Ja – online oder über die Hotline unter Tel. 0800-1194911. Es gibt 600 freie Plätze an jenem Tag zu verschiedenen Uhrzeiten – bislang sind erst 43 gebucht. Vera Sievert, Gebietsreferentin Spendeorganisation beim DRK-Blutspendedienst West, hofft auf eine bessere Beteiligung als beim Blutspende-Marathon zu Pfingsten in Solingen. Die Besonderheit beim Remscheider Termin: Der 31. Juli liegt noch in den Ferien. „Wir hoffen, dass diejenigen, die bereits am Anfang der Ferien im Urlaub waren, dann wieder da sind.“ Onlinereservierung hier: www.blutspende.jetzt.

Wie läuft der Marathon genau ab?

Der Marathon steigt am Montag, 31. Juli, von 13 bis 20 Uhr, in der Halle Hackenberg, Hackenberger Straße 107, in Lennep. Bitte den Personalausweis, Reisepass oder Führerschein zur Legitimation mitbringen – auch, wenn ein Blutspendeausweis vorhanden ist. Erste Station ist die Anmeldung, bei der auch die ehrenamtlichen Kräfte um Evelin Müller wieder helfen. Rund 20 Freiwillige unterstützen den ganzen Tag. „Ohne sie könnte der Marathon nicht stattfinden“, betont Vera Sievert. Dann muss der Spendenwillige ein paar Fragen beantworten, der Hämoglobin-Wert wird gemessen, ein Arzt klärt auf. Hier kann der angehende Lebensretter natürlich auch seine Fragen stellen. Insgesamt sind 14 Ärzte im Einsatz und um die 30 DRK-Helferinnen und -helfer. Die eigentliche Spende auf der Liege dauert nicht lange – 500 Milliliter werden abgezapft. Danach bleibt der Spender noch für etwa 10 bis 15 Minuten liegen, ehe er sich draußen am Pommes-Currywurst-Wagen stärken kann. Getränke gibt es natürlich auch. Die Schnittchen, die Evelin Müller und „ihre Mädels“ einst geschmiert haben, gibt es nicht mehr. Stattdessen den Wagen.

Wie soll ich mich an dem Tag vorbereiten?

Neben der Vorab-Terminreservierung gibt es noch etwas zu bedenken für Spendenwillige: „Wer in fernen Ländern im Urlaub war, sollte vorher unsere Hotline kontaktieren, ob er eventuell in einem Malaria-Endemiegebiet gewesen ist“, gibt Sievert zu bedenken. Teile von Thailand seien dies zum Beispiel. Und dann am Tag selbst: ordentlich und ausgewogen essen und ausreichend trinken – auf keinen Fall nüchtern zum Blutspenden kommen, sagt Vera Sievert. Wer sich nicht gesund oder fit fühlt, sollte besser nicht spenden.

Das war der 9. Blutspende-Marathon in Remscheid

Wer darf spenden?

Alle Gesunden zwischen 18 und 75 Jahren, die mindestens 50 Kilo wiegen. Erstspender sollten unter 69 Jahre alt sein.

Und wer darf nicht spenden?

Wer eine bösartige Tumorerkrankung, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatte, ist ausgeschlossen. Übrigens: Früher gab es die Regel, dass Homosexuelle kein Blut spenden dürfen. Das sei gerade im Umbruch und Gegenstand aktueller Diskussionen auf höherer Ebene, sagt Vera Sievert.

Welche Blutgruppen sind besonders gefragt?

0 Negativ ist besonders gefragt, das sind die sogenannten Universalspender. Nur 6 Prozent der Bevölkerung haben diese Blutgruppe, und diese wird gleichzeitig zu 10 Prozent bei uns in Europa gebraucht. Jeder von uns kann diese bekommen. Aber: A Positiv und O Positiv haben 70 Prozent der Bevölkerung. „Das müssen wir auch immer sichern“, sagt Sievert. In Remscheid werden jedes Jahr ungefähr 2500 Blutkonserven vom Sana-Klinikum abgerufen – der Marathon stillt also einen großen Teil des Bedarfs.

Was passiert nach dem Marathon mit meinem Blut?

Die Spenden werden auf 12 Grad runtergekühlt und zuerst zum DRK nach Breitscheid gebracht. Hier werden die Blutbeutel und Röhrchen von allen Teams gesammelt und anschließend ins Zentrum für Transfusionsmedizin nach Hagen gebracht. Dort befinden sich die Weiterverarbeitung und ein riesiges Zentrallabor. Hier wird das Blut nun zerlegt in rote Blutkörperchen, Blutplasma und Blutplättchen. Zeitgleich wird es untersucht auf HIV, Hepatitis A, B, C, E sowie auf Syphilis. Wenn alles in Ordnung ist, wird es am nächsten Tag gescannt und freigegeben. Dann wird es nach Breitscheid zurückgebracht und von dort aus an Krankenhäuser in ganz NRW verteilt. Übrigens: Mit nur einer Blutspende können bis zu drei Menschen gerettet werden. Denn nicht jeder benötigt alle Bestandteile. Gebraucht wird das Blut vor allem von Krebspatienten und Patienten mit einer Herz-Kreislauf- sowie einer Magen-Darm-Erkrankung. Sowie bei Geburten.

Aktuelle Lage

Zurzeit gibt es zwar laut Vera Sievert keine ganz große Not, weil viele vor ihrem Urlaub noch gespendet haben und auch die Firmen wie Vaillant und Gebäudereinigung Schulten wieder Firmenblutspenden durchgeführt haben. „Allerdings haben wir bei den Rhesus-Negativen immer Bedarf. Und wir müssen kontinuierlich liefern können.“ Daher sei auch der 10. Remscheider Blutspende-Marathon so wichtig – gerade jetzt in der Sommerferienzeit.