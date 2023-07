Blutspende-Marathon: Noch 266 Plätze

Halle Hackenberg

Blutspenden werden dringend benötigt.

Der 10. Remscheider Blutspende-Marathon steigt am Montag, 31. Juli, von 13 bis 20 Uhr in der Halle Hackenberg.

Remscheid. 328 Lebensretterinnen und Lebensretter haben sich bereits zum 10. Remscheider Blutspende-Marathon am Montag angemeldet und einen Termin gebucht. Darüber freuen sich die Ausrichter, das DRK, die Stadt Remscheid, der RGA und Radio RSG, sehr.

266 Plätze sind aktuell noch verfügbar. Wer ebenfalls Lebensretter werden will und Blut spenden mag, kann sich online einen Termin buchen oder unter Tel. 0800-1194911 anrufen. Der 10. Remscheider Blutspende-Marathon steigt am Montag, 31. Juli, von 13 bis 20 Uhr in der Halle Hackenberg, Hackenberger Straße 107. Personalausweis nicht vergessen.

Für die Spenderinnen und Spender gibt es Getränke, Kuchen und Currywurst mit Pommes vom Food Truck zur Stärkung hinterher. Und das gute Gefühl, geholfen zu haben. Denn die Blutspenden kommen Unfallopfern, Krebserkrankten und anderen chronisch Kranken zugute. mw

Terminbuchung online: www.blutspende.jetzt