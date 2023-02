Blutspende am 6. März an der Alleestraße

Remscheid. Das Deutsche Rote Kreuz richtet einen dringenden Appell an die Bevölkerung: Selten war es so wichtig, Blut zu spenden. Wegen der aktuellen Grippe- und Erkältungswelle fallen zahlreiche Teilnehmer derzeit aus. Eine Gelegenheit zu helfen, bietet sich am Montag, 6. März, von 15.30 bis 20 Uhr beim DRK-Kreisverband, Alleestraße 122-124.