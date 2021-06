Blut rettet ihr nach der Entbindung das Leben

Blutspende-Marathon

+ © DRK-Blutspendedienst Katharina Schaak, hier mit Tochter Emily, engagiert sich für die Blutspende. © DRK-Blutspendedienst

Katharina Schaak brauchte acht Konserven der seltenen Blutgruppe 0 negativ.

Von Simone Theyßen-Speich

Die Geburt ihrer kleinen Tochter Emily wird wohl für Katharina Schaak aus mehreren Gründen ein ganz besonderes Ereignis bleiben. Nicht nur den quirligen und munteren Familienzuwachs kann die Familie jedes Jahr feiern. Auch der Mutter wurde im Juni vergangenen Jahres quasi ein zweites Leben geschenkt. „Am 8. Juni 2018 kam meine Tochter per geplantem Kaiserschnitt zur Welt“, erinnert sich die heute 28-Jährige. Weil es bei der Geburt von Sohn Mike zwei Jahre zuvor zu einem Geburtsstillstand gekommen war, hatten die Ärzte den Kaiserschnitt empfohlen.

„Der operative Eingriff war eigentlich für 8 Uhr geplant, musste aber auf 13 Uhr verschoben werden, weil Blutkonserven meiner seltenen Blutgruppe fehlten.“ Schon zu diesem Zeitpunkt gab es die erste Aufregung. „Die notwendigen Blutkonserven wurden dann mit Blaulicht gebracht“, erinnert sich Katharina Schaak.

Acht Blutkonserven kamen aus ganz NRW zusammen

Die 28-Jährige hat die seltene Blutgruppe 0 mit dem Rhesusfaktor negativ, die nur etwa sechs Prozent aller Menschen weltweit haben. Das Besondere dabei: Menschen mit 0 negativ können nur exakt dieses Blut transfundiert bekommen, ihr Blut kann hingegen allen Menschen mit anderen Blutgruppen gespendet werden. Es ist also ebenso selten wie begehrt. Knapp wird die Blutgruppe auch deshalb oftmals in Krankenhäusern oder in Blutbanken, weil in kritischen Situationen, etwa nach einem Unfall, in denen keine Zeit bleibt, um per Bluttest die Blutgruppe zu ermitteln, 0-negativ-Konserven verabreicht werden. „Zunächst war nach der Geburt alles gut gegangen“, erinnert sich Katharina Schaak. Dann habe nach zehn Tagen die Narbe angefangen zu bluten. Eine Ausschabung wurde nötig, auch die Gebärmutter fing stark an zu bluten. „Es war wohl sehr dramatisch und mein Leben stand auf der Kippe“, erzählt die junge Mutter knapp ein Jahr danach. Die Entfernung der gesamten Gebärmutter wurde in Erwägung gezogen, die junge Frau verlor mehrere Liter Blut.

„Besonders tragisch war, dass die Ärzte händeringend versuchten, Konserven meiner seltenen Blutgruppe 0 negativ zu bekommen“, so Schaak. „Die Ärztin hat mir später erzählt, dass sie mit einer Hand an meiner Gebärmutter, mit der anderen am Telefon war.“ Im ganzen Bundesland wurden Unikliniken und Blutspende-Institute abtelefoniert. Quasi im letzten Augenblick bekam das Ärzteteam dann die lebensrettenden acht Blutkonserven, die letztendlich transfundiert werden mussten, zusammen. „Spätestens seit mein Leben dermaßen auf der Kippe stand, weiß ich, wie wichtig Blutspenden sind“, betont Katharina Schaak, die sich seitdem für die DRK-Blutspende engagiert. „Katharina hat überlebt“ heißt ein Video, das sie mit dem DRK gedreht hat, um für das wichtige Thema Werbung zu machen. Am 14. Juni reiste die junge Frau sogar zum Blutspendetag nach Berlin. „Wegen einer Blutanämie darf ich selbst nicht spenden, aber ich möchte auf diesem Weg helfen, dass es ausreichend Blutspenden gibt und Menschen von der Wichtigkeit des Blutspendens überzeugen.“

BLUTSPENDEMARATHON WANN Der 6. Remscheider Blutspende-Marathon findet am Montag, 26. August, von 13 bis 20 Uhr in der Sporthalle Neuenkamp, Neuenkamper Straße 51, statt. Der Blutspende-Marathon ist eine gemeinsame Aktion von RGA, Radio RSG, Blutspendedienst West, dem DRK Remscheid und der Stadt Remscheid. WAS Die Blutspende wird bei uns zum Erlebnis. Es gibt auch etwas zu gewinnen: Radsport Nagel verlost ein Hercules-E- Bike im Wert von 2000 Euro. Natürlich in Rot. GRUPPEN Blutspender, die grup- penweise kommen möchten (Vereine, Betriebe), sollten sich per E-Mail anmelden. j.harte@bsdwest.de

Die Idee, beim Blutspende-Marathon möglichst viele Spender zu motivieren, findet sie toll. „Ich hoffe, dass sich besonders viele Neuspender von der Wichtigkeit, auf diesem Weg anderen Menschen das Leben zu retten, überzeugen lassen“, so Katharina Schaak.