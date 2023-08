„Blitzmode“ vereint Second Hand mit Markenmode

Robert Lenti (23) verwirklicht an der Kölner Straße seinen Traum.

Remscheid. Er hat auf dem Bau gearbeitet, als Dachdecker und Gärtner, in Fabriken und in der Gastronomie. Und dabei ist er erst 23. Jetzt hat sich Robert Lenti seinen Traum vom eigenen Geschäft erfüllt: In der Kölner Straße 95a in Lennep, zwischen Parkett Boos und einem Tattooladen, hat er kürzlich seine „Blitzmode“ eröffnet. Hier kombiniert er Second-Hand-Ware mit Neuware. „Die Leute sind sehr neugierig, kommen rein und schauen sich um“, erzählt der 23-Jährige. Auch eine Umkleide gibt es.

Vor allem die Kinderkleidung sei gefragt. Robert Lenti bietet aber auch Herren- und Damenmode in verschiedenen Größen, teils Markenware, sowie Accessoires, Geschenkboxen oder Unterwäsche an. Letztere ist natürlich neu. So reihen sich gut erhaltene weiße Lederpumps für 5 Euro an Mickey-Mouse-Schlafsack oder Damen-Shirts für 3,50 Euro. Ein bisschen wie auf dem Trödel – hier kann man ein gutes Schnäppchen machen. „Die Kleidung ist natürlich gewaschen“, betont Robert Lenti, der keine Kommissionsware hat und auch nichts ankauft, wie er sagt.

Aktuell mache das Gebrauchte 20 Prozent aus, Neuware 80 Prozent. Künftig will er sein Konzept aber ändern: „Ich möchte die Second-Hand-Ware abverkaufen und danach nur noch Markenware anbieten“, erklärt er. Dazu stehe er bereits in Verhandlung mit italienischen Labels. Aus dem kleinen Ladenlokal am „Lenneper Boulevard“ will er einen Showroom à la Köln und Düsseldorf machen – mit leiser Hintergrundmusik, schickem Sofa, einem Gläschen Sekt und viel la dolce vita. „Ich ziehe mich selbst gern elegant an“, sagt der 23-Jährige.

Demnächst soll es nur noch Markenklamotten geben

Kein Wunder – wurde es ihm doch als Sizilianer quasi in die Wiege gelegt. Geboren in Remscheid, zog seine Familie danach in die italienische Heimat. Doch vor neun Jahren kam sie zurück. Robert Lenti ging in Lennep zur Schule, arbeitete viel in verschiedenen Bereichen. „Ich bin froh über all diese Erfahrungen und würde mein Leben niemals tauschen“, sagt er. Nun hat er den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt – arbeitet aber nebenher noch als Kellner im Lika-Grill im Südbezirk. „Ich glaube an mich und meinen Traum“, sagt er selbstbewusst. Die Eröffnung mit teils gebrauchter und teils neuer Mode sei erst der Anfang. „Irgendwie muss man ja mal starten.“ Die Preise sollen dennoch für alle bezahlbar bleiben – auch wenn demnächst große Namen die gebrauchte Ware ablösen. Auf dem Schild vor dem Schaufenster prangt er übrigens selbst als „Blitzmode“-Model. Der Name ist ein kleines Wortspiel: „Ich möchte, dass sich die Menschen blitzschnell einkleiden können – spielt aber auch auf die Blitzer in Remscheid an.“ Humor hat er also auch.

Lennep sei im Aufwind, meint der 23-Jährige, der gleich mehrere Sprachen spricht. Neben Italienisch, Deutsch und Englisch auch Spanisch, Französisch, Kroatisch. „Während in der Alleestraße viel leer steht, ist Lennep im Wandel“, meint er.

„Blitzmode“, Kölner Straße 95a, geöffnet: montags bis freitags 10 bis 18, samstags 9 bis 12 Uhr, Instagram: „blitzmoders“