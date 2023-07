Der neue Blitzer heißt Michaela

Noch befindet er sich in einer Garage: Doch schon an diesem Mittwoch wird der neue Blitzer in Birgden III platziert. Einen Blick in die Technik gewähren Roland Hülsmann (l.) und Michael Hahn.

Der neue Kasten steht zunächst in Birgden III. Die Blitzerstationen sollen Raser an Gefahrenpunkten ausbremsen.

Remscheid. Wer in den nächsten Tagen in der Ortslage Birgden III unterwegs ist, sollte auf die Geschwindigkeit achten. Ganz in der Nähe der Firma Heyco steht ab diesem Mittwoch ein Kasten, der am Straßenrand Tempoverstöße registriert – und Raser blitzt. Birgden III ist die erste Einsatzstelle der neuen mobilen Anlage, die Remscheid in Betrieb genommen hat. Michael, wie die Mitarbeiter im Rathaus das erste Gerät dieser Art getauft haben, hat somit eine Kollegin bekommen – namens Michaela, wie Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke berichtet.

+ Der neue Blitzer wurde auf den Namen Michaela getauft. © Roland Keusch

Während Michael vor allem an der Freiheitstraße im Einsatz ist, um das nächtliche Tempolimit von 30 Stundenkilometern zu kontrollieren, soll die neue semistationäre Anlage kreuz und quer im Stadtgebiet Raser ausbremsen. „Dies geschieht an Unfallhäufungspunkten oder an Gefahrenstellen“, berichtet Ordnungsamtsleiter Arndt Liesenfeld. Dafür sei Birgden III, wo Tempo 50 gilt, ein typisches Beispiel. Hier seien Autofahrer häufig zu schnell unterwegs. Dabei sollten sie Vorsicht walten lassen: „Denn direkt nach einem unübersichtlichen Kurvenbereich befindet sich eine Bushaltestelle. Um dahin zu gelangen, müssen Fußgänger die Fahrbahn überqueren“, fügt er hinzu. Es gelte, die Passanten zu schützen.

Rund 286.000 Euro hat die Anlage gekostet. Die Investition dürfte sich schnell auszahlen. Allein im vergangenen Jahr kamen durch Michael 475.000 Euro zusammen, wobei dies aber ein Bruttowert ist, von dem zum Beispiel Abschreibungen, Wartungen und auch Personalkosten abgezogen werden müssten.

Die Batterie hält ungefähr eine Woche

Das Geld stehe dabei aber nicht im Vordergrund, betont die Rechtsdezernentin. Mit der Technik sei eine „Erhöhung der Sicherheit“ verbunden, verweist Barbara Reul-Nocke auf den Kampf gegen Temposünden. „Es vergeht keine Sitzung der Bezirksvertretungen, ohne dass uns die Politiker auf Raserei irgendwo in ihrem Stadtteil aufmerksam machen. Durch das zweite Gerät sind wir bei den Kontrollen flexibeler.“

+ Nun gibt es zwei semistationäre Geräte: Michaela (r.) und Michael. Die Anlagen können rund eine Woche blitzen, ehe die Batterie leer ist. © Roland Keusch

Zudem reduziere es den Personaleinsatz, weil die Mitarbeiter bei den Tempomessungen nicht vor Ort sein müssen. Michael und Michaela werden einfach aufgestellt – und wieder abgeholt. „Nach etwa einer Woche müssen die Batterien aufgeladen werden“, erläutert Arndt Liesenfeld.

Seine Behörde verfügt zusätzlich über zwei Laserfahrzeuge. Diese werden vor allem an Kindergärten, Schulen und vor Seniorenheimen platziert, wobei jeweils ein Kollege des Ordnungsamts im Einsatz ist. Ausgedient hat derweil der Radarwagen, in dem jeweils zwei Mitarbeiter unterwegs waren. Das letzte Modell wurde Ende 2022 ausgemustert. „Er ist jetzt als ganz normales Dienstfahrzeug bei uns im Einsatz. Die Radartechnik wurde von dem Dienstleister nicht mehr gewartet“, erläutert der Behördenchef.

Kasten ersetzt Radartechnik

Stattdessen ist nun Michaela auf Remscheids Straßen unterwegs, deren Standorte unberechenbar sind. Im Gegensatz zu den stationären Starenkästen, etwa an der Neuenkamper Straße, tritt somit kein Gewöhnungseffekt ein. Michael und Michaela können überall auftauchen – von Bergisch Born bis Hasenberg, von Hasten bis Güldenwerth, wobei dies stets mit der Polizei abgestimmt werde. Denn auch sie kontrolliert.

Einnahmen

Insgesamt verhängte die Stadt im vergangenen Jahr 2,9 Millionen Euro Verwarn- und Bußgelder nach Tempoverstößen. Dieser Betrag landete nicht in Gänze auf dem Konto der Verwaltung. Kommt es zum Beispiel nach einem Einspruch gegen die Buße zu einem Gerichtsverfahren, profitiert die Landeskasse vom Strafgeld, das dann die Richter verhängen. Beim ruhenden Verkehr, also bei Verstößen gegen die Parkregeln, kamen 2022 insgesamt 600.000 Euro zusammen, berichtet Ordnungsamtsleiter Arndt Liesenfeld.

Kommentar von Frank Michalczak: Kontrolle ist nötig

Nun steht also Michaela, wie der neue Blitzer getauft wurde, dem altgedienten Kollegen Michael zur Seite: Beide Geräte dienen dazu, Raser zur Rechenschaft zu ziehen. Und wer eine vielbefahrene Straße vor der Haustür hat, weiß aus eigenem Erleben, dass dies Sinn macht und nötig ist.

Denn nach wie vor ignorieren zahlreiche Auto- und Motorradfahrer das Tempolimit. Nur so ist es zu erklären, dass die Stadt Remscheid allein im vergangenen Jahr 2,9 Millionen Euro an Buß- und Verwarngeld verhängte. Michaela und Michael, deren Namenskombination an ein volkstümliches Gesangsduo erinnert, mögen einen Beitrag leisten, die klamme Kasse der Stadt zu füllen.

Das aber darf nicht der Hauptgrund für ihren Einsatz sein. Es geht schlicht um ein Prinzip: Wenn es keine Kontrolle gäbe, gäbe es noch viel mehr Fahrer, die sich nicht an die Spielregeln halten. So dürften die Geräte gerngesehene Gäste in so manchen Remscheider Ortslagen sein.