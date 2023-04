Blitzer Michael: Bruder kommt im Juli

Mobile Blitzer wie „Michael“ können an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen. Hier steht er in der Kölner Straße.

Das zweite Gerät soll jährlich 355 000 Euro Gewinn machen – Es kann in beide Richtungen messen.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Ab Sommer steht ein neuer mobiler Blitzer in Remscheid. Noch läuft die Beschaffungsphase für ein Geschwisterchen für Michael. Zum 1. Juli soll dann eine zweite semistationäre Geschwindigkeitsanlage installiert werden. Diese kann von einer Gefahrenstelle zur anderen transportiert werden und dort Raser ablichten.

Mit Blitzer Michael hat das in Remscheid bereits gut funktioniert. Zwischen 250 000 und 300 000 Euro brachte er seit 2020 pro Jahr ein. Die zweite Anlage soll diesen Betrag sogar noch übersteigen, schätzt das Ordnungsamt.

Die Kosten für die Anschaffung des neuen grauen Blitzcontainers liegen bei 174 000 Euro. Diese Summe sollte schnell hereingeholt sein. Denn Michaels Bruder oder vielleicht auch Schwester soll pro Jahr 415 000 Euro in die Stadtkasse spülen – netto wären es dann 355 000 Euro Gewinn. Das schätzt zumindest die Stadt anhand der Zahlen von Blitzer Michael.

Wo darf ein mobiler Blitzer stehen?

Der Kauf des zweiteren Geräts befindet sich voll im Zeitplan, sagt Arndt Liesenfeld, der das Remscheider Ordnungsamt leitet. „Nach dem Abwägen aller möglichen Verzögerungen ist der 1. Juli als Startdatum für die neue semistationäre Geschwindigkeitsanlage realistisch.“ Hierzu musste das Ordnungsamt jedoch einige Dinge abklären, insbesondere die Finanzierung, die technischen Voraussetzungen zur Zulassung und die Vergabe des Auftrags. „Die notwendigen Haushaltsmittel haben wir bereits erhalten. Momentan sind wir mit Firmen im Gespräch, die für die Installation der neuen Anlage in Frage kommen“, berichtet Liesenfeld.

Wichtig sei hierbei allerdings die Funktion, beidseitig blitzen zu können. Deshalb kämen nur wenige Unternehmen in Frage, so der Leiter des Ordnungsamts. Zudem müsse die Installation den Voraussetzungen der physikalisch-technischen Bundesanstalt (PTB) entsprechen. Diese ist unter anderem dafür zuständig, genaue Messdaten zu erheben und somit die ordnungsgemäße Funktion der Blitzer sicherzustellen.

Doch auch nach der Zulassung durch die PTB gelten für die neue Radarbox strenge Regeln: „Wir dürfen die Anlage nicht überall aufstellen, sondern nur dort, wo es der Sicherheit dient“, führt Arndt Liesenfeld aus. Neben Schulen und Altenheimen stehen hier vor allem Unfallschwerpunkte im Vordergrund. Einige Stellen, an denen es in der Vergangenheit häufiger gekracht hatte, hätten diesen Status durch Radarkontrollen verloren: „Einige frühere Unfallschwerpunkte in Remscheid konnten durch den mobilen Blitzer bereits beseitigt werden“, sagt Liesenfeld. Beispielhaft genannt seien hier etwa die Solinger Straße oder die Freiheitstraße.

Warum heißt der mobile Blitzer „Michael“?

Um herauszufinden, ob eine Gefahrenstelle vorliegt, kämen neben der Unfallstatistik auch Seitenradargeräte zum Einsatz. Diese werden am Straßenrand aufgestellt und messen die Geschwindigkeit. Durch sie werden allerdings lediglich Daten erhoben, geblitzt wird mit ihnen nicht: „So können wir, im Zusammenspiel mit Hinweisen durch Anwohner, eine Gefahrenstelle relativ gut ausmachen“, sagt Barbara Reul-Nocke, Rechtsdezernentin der Stadt Remscheid. An erster Stelle müsse stehen, dass die Straßen sicherer werden: „Es geht uns mit diesen Maßnahmen darum, Unfälle zu vermeiden, wo es nur geht “, sagt Reul-Nocke.

Bisher setzt das Ordnungsamt dazu auch noch auf Blitzerwagen, in denen immer ein Mitarbeiter sitzt. Dies soll durch den zweiten mobilen Blitzer möglichst bald ein Ende finden, so die Rechtsdezernentin.

Dass die Blitzerbox den Namen Michael trägt, sei im Übrigen keine Erfindung des Ordnungsamtes, um sich einen Spaß aus der Sache zu machen: „ Der Name wird von der Firma vergeben, die den Blitzer herstellt. Da haben wir keine Aktien drin“, sagt Arndt Liesenfeld. Auch beim neuen, namentlich noch unbekannten Blitzer steht aber ohnehin etwas anderes im Vordergrund: Er soll wie sein Bruder dafür sorgen, dass Unfallschwerpunkte von der Remscheider Stadtkarte verschwinden. Und das rettet im besten Fall Menschenleben. | Standpunkt

Blitzer Michael

Die mobile Blitzerbox Michael ist seit 2020 auf den Remscheider Straßen zu finden. Sie kann an verschiedenen Gefahrenstellen im Stadtgebiet eingesetzt werden. Häufig befindet sie sich etwa in der Freiheitstraße, um die nachts geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern zu überwachen.

Standpunkt von Lucas Hackenberg: Keine Ausreden

+ lucas.hackenberg@rga.de © Roland Keusch

Wenn es im Auto urplötzlich rot aufblitzt, ist der eigene Ärger oft groß. Vor dem inneren Auge erscheint bereits das Knöllchen, das geblitzte Autofahrer zwingt, tief in die Tasche zu greifen. Wer bei Tempo 30 innerorts mit 50 km/h erwischt wird, muss zum Beispiel 70 Euro zahlen. In der Tat ist das viel Geld. Das zu schnelle Fahren ist aber auch ein gefährlicher Regelverstoß. Im genannten Beispiel verlängert sich der Bremsweg um mehr als das doppelte. Wohin es führen kann, wenn ein Kind an einer Grundschule zu spät gesehen wird, will sich wohl niemand ausmalen.

Die erste mobile Radaranlage in Remscheid hat bereits dazu beigetragen, dass ehemalige Unfallschwerpunkte nun nicht mehr als solche gelten. Dies sollte Motivation genug sein, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Denn gerade im Stadtverkehr kann diese Leben retten. Das rechtfertigt auch die Kontrolle und anschließende Sanktionen.

Ausreden hingegen sind nicht angebracht.