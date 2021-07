Blitzer löst nachts und tagsüber aus

Kontrolle an der Freiheitstraße

Bei dem grauen Kasten handelt es sich um die neue Blitzeranlage.

Seit Dienstag kommt auf der Freiheitstraße ein semi-stationärer Blitzer zum Einsatz.

Auf Höhe des Abzweigs zur Südstraße kontrolliert er in beide Richtungen die Geschwindigkeiten. Und zwar hauptsächlich nach 22 Uhr, wenn auf der Freiheitstraße Tempo 30 gilt, in Extremfällen aber auch tagsüber. „Wenn jemand im Bereich eines Fahrverbots unterwegs ist – das heißt statt der tagsüber erlaubten 50 Stundenkilometer mit mindestens 86 – löst die Anlage ebenfalls aus“, erklärt Ordnungsamtschef Jürgen Beckmann. Die Stadt plant das semi-stationäre Gerät in den kommenden Tagen und Wochen auch an anderen Stellen an der Freiheitstraße aufzustellen. tk

