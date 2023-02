Rosenmontagszug: Diese Wagen sind heute in Lennep dabei

Beim Rosenmontagszug durch Lennep sind heute viele bekannte, aber auch neue Gruppen am Start.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Wenn am heutigen Rosenmontag der Lenneper Zug nach der Pandemie-Zwangspause wieder an den Start geht, hat Gunther Brockmann vor allem einen Wunsch: dass es so wird wie vor Corona. „So 25 000 bis 30 000 Jecken waren stets in Feierlaune“, sagt der Vorsitzende der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG).

+ Auch Mädels sind bei diesen Jungs. © KG Blau-Weiße Jungs

Sie säumen den Zoch mit den Fuß- und Wagengruppen. In mühevoller Arbeit haben sie Kostüme geschneidert, ihre Wagen gebaut und sich natürlich mit Wurfmaterial eingedeckt. So wie die „Blau-Weißen Jungs“ aus Bergisch Born, ohne die ein Rosenmontagszug in Lennep schlicht nicht vorstellbar wäre.

Seit 1982 gibt es den Rosenmontagszug in Lennep. Und seither sind die Blau-Weißen Jungs mit von der Partie. Die zwei Jahre ohne seien nicht schön gewesen, berichtet Christian Weger, der selbst schon seit 14 Jahren ein Teil des Zuges ist: „Wir alle haben zu Hause gesessen und die gute Laune sehr vermisst.“ Das wollen sie nun vergessen machen: „Was bei uns in diesem Jahr im Vordergrund steht, ist schnell gesagt Christian Weger: „Spaß haben und schlechter Laune keine Chance geben.“

Auch nach der längeren Zwangspause würden die Jecken am Wegesrand seine Truppe, die ungeachtet des Namens natürlich auch weibliche Mitglieder hat, leicht wiedererkennen, meint Weger. Und das obwohl die Jungs und Mädels in diesem Jahr mit einem neuen Trecker daherkommen. Die Borner sind wie gewohnt mit blauem Jackett und ihren blau-weißen und spitzen Hüten unterwegs, die Männer tragen graue, die Frauen schwarze Hosen. Nur aus dem Motto ihres Wagen machen die Karnevalisten bis zum Zugbeginn ein Geheimnis. „Wir verraten noch nichts. Aber eins ist sicher: Es hat etwas mit feiern zu tun.“

Lenneper Rosenmontagszug: Neben den bewährten Teilnehmern sind auch neue dabei

Gehören die „Blau-Weißen Jungs“ inzwischen zum Inventar am Lenneper Rosenmontag, sind die „Badminton Barbiere Remscheid“ zum ersten mal mit dabei. Und das mit einem eher kuriosen Namen, wie der 1. Vorsitzende Johannes Strasmann gerne einräumt.

+ Kein einziger von ihnen ist Friseur: die Badminton Barbiere Remscheid © Jaques Holter

Nicht einer der knapp 20 Teilnehmer ist im echten Leben Friseur. Vielmehr sei der Teamname aus einem Ausruf nach erfolgreichen Spielen entstanden, so Strasmann: „Bei einem Sieg kam bei uns oftmals der Spruch: ‚Boah, hab ich dich gerade rasiert‘ heraus.“ So kamen die Barbiere zu ihrem Namen. Dazu passt auch das Logo auf dem Wagen der Truppe: Neben einem Federball mit zugehörigem Schlägern und einem Rasiermesser prangt gut lesbar der Schriftzug „Tradition seit 2020“. Selbstironie sei bei den Barbieren eben kein Fremdwort, sagt Johannes Strasmann: „Es gehört ja zum Karneval auch dazu, dass man über sich selbst lachen kann.“

Die Premiere beim Rosenmontagszug sorgt bei den Jungs noch aus einem anderen Grund für Vorfreude. „Wir wollen uns als neuer Verein der breiten Öffentlichkeit präsentieren“, erklärt der ehemalige Fußballer. Während Kontaktsportarten in Zeiten der Pandemie nicht erlaubt waren, entschieden sich erst eine Hand voll Freunde fürs Badmintonspielen in der Bergischen Sportarena. „Es wurden dann immer mehr und mehr Leute. Inzwischen sind wir ein eingetragener Verein mit zwei Trainingseinheiten pro Woche.“

Für den Zug in Lennep haben sich die Barbiere ballonseidene Trainingsanzüge in Signalfarben zugelegt und sich von einem befreundeten Bauer einen Trecker geliehen.

Insgesamt machen sich heute um 14.11 Uhr 13 Gruppen, den Zugleitwagen mitgezählt, auf den Weg durch Lennep. Das gemeinsame Motto lautet „Mir sin widder am Zoch“. Für Gunther Brockmann ist das ein Grund zur Freude: „Endlich hat das lange Warten ein Ende. Die Leute sind alle heiß auf Karneval, diesem Umstand wollen wir natürlich mit großer Feierlaune Sorge tragen.“

Die Zugaufstellung

1. Lennep Offensiv(Zugleitwagen)

2. UnbehindertmiteinanderKnackige Knacker können Karneval!

3. KG Rot-Blaue-FunkenMir sin widder am Zoch!

4. Die HasenbergerHattu Mörchen?

5. Fidele Schlafmützen. . . und wir schwimmen mit!

6. Die WelleMir sind endlich bunt – 1. CSD in Remscheid!

7. RV AdlerMir drehe am Rad!

8. KG Blau-Weiße Jungs2 Jahre rumgeeiert, jetzt wird wieder gefeiert!

9. FründeMir sin widder am Zoch!

10. SkiclubSkiclub RS . . . immer gute Karten!

11. Lüttringhauser TVDer die das, wer wie was, der LTV macht Spaß!

12. Piraten-SchänkeDie Piraten der Lütterkuser Altstadt!

13. Badminton BarbiereWir rasieren alle!