Blasenschwäche: So kann das Sana helfen

Das Problem der Blasenschwäche betrifft jede dritte Frau – Die Chefärztin im Sana-Klinikum stellt die Therapiemöglichkeiten vor.

Remscheid. Sie hat schon Elektrostimulation über sich ergehen lassen, Cranberrysaft in rauen Mengen getrunken, Antibiotikum gegen immer wiederkehrende Bakterien in der Harnröhre geschluckt. Doch nichts half gegen die Blasenschwäche. „Ich bin es leid“, erklärte die Teilnehmerin des Patientenseminars im Sana-Klinikum am Mittwochabend. Sie hofft, dass sie in der Frauenklinik nun endlich Hilfe bekommt. Denn diese ist zertifiziert im Rahmen eines stationären Behandlungspfades für Beckenbodenchirurgie und Inkontinenz.

Wie das Sana-Klinikum Frauen helfen kann und warum eigentlich dieser Drang entsteht, ständig die nächste Toilette suchen zu müssen, erklärt Kathrin Eikholt, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtsmedizin.

Wie viele Frauen sind betroffen?

Laut der Sana-Chefärztin jede dritte Frau in Deutschland. Bei den Über-65-Jährigen sogar jede zweite. Somit also acht bis zehn Millionen deutsche Frauen – ein Riesenthema. Das Problem: „Aus Angst und Scham gehen betroffene Frauen teilweise gar nicht mehr aus dem Haus, zum Sport, meiden Kontakte, weil sie Angst haben, keine Toilette in der Nähe zu finden. Die Lebensqualität ist durch eine Blasenverschlussschwäche extrem eingeschränkt“, erklärt Kathrin Eikholt. Dies könne gar in der totalen Isolation gipfeln und sich auch auf den Sexualverkehr auswirken. Die gute Nachricht: „In 90 Prozent der Fälle ist eine deutliche Besserung oder sogar Heilung möglich“, betont die Medizinerin. „Man muss nicht damit leben.“ Und dabei sei es ihr auch egal, ob die Patientin 45, 65 oder 95 Jahre alt sei – sie behandle alle Frauen.

Wie läuft die Untersuchung ab?

Mit der Überweisung von Hausarzt, Urologe oder Gynäkologe können sich Frauen mit Inkontinenz oder Senkungsbeschwerden in der urogynäkologischen Sprechstunde vorstellen. Nach einer ausführlichen Anamnese schließen sich Untersuchungen an – am Ende erstellt das Team der Frauenklinik ein individuelles Therapiekonzept. Zur Diagnostik gehören ein Toiletten- und Trinktagebuch, eine gynäkologische Untersuchung, eine Blasendruckmessung, Ultraschall von Gebärmutter und Eierstöcken, ein Belastungstest und gegebenenfalls eine Blasenspiegelung. Was davon nötig ist, klärt die behandelnde Ärztin im Gespräch mit der Patientin.

Was habe ich: eine Stress- oder eine Dranginkontinenz?

Es gibt zwei Arten von Inkontinenz. Bei der Belastungs- oder Stressinkontinenz verlieren Frauen beim Husten, Niesen, Lachen oder Laufen Urin. Ursache ist die Schädigung des Beckenbodens, zum Beispiel durch eine Schwangerschaft, starkes Übergewicht, Operationen oder hormonellen Veränderungen in den Wechseljahren. Bei der Dranginkontinenz kann der Urin nicht mehr gehalten werden und man muss ständig aufs Klöchen. Ursache: erhöhte Reizempfindlichkeit der Harnblasennerven und ein unkontrollierbares, unwillkürliches Zusammenziehen der Blasenmuskulatur.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

Die Belastungsinkontinenz kann konservativ mit Beckenbodentraining, Elektrostimulation, Medikamenten, Pessaren, Tampons oder lokalen Hormonen behandelt werden. Als operative Therapie steht das Einlegen von spannungsfreien Bändern um die Harnröhre zur Verfügung oder ein Gel, das in die Harnröhrenwand gespritzt wird. Die Dranginkontinenz kann mit Blasentraining, medikamentös, mit Botox-Injektionen oder Elektrostimulation behandelt werden. „Auch die Behandlung von chronischen Entzündungen ist hier äußerst wichtig“, sagt Eikholt. Die Krankenkasse übernehme die Kosten für eine Therapie.

Was ist eine Gebärmuttersenkung?

Nach mehreren Geburten oder Geburten mit schweren Kindern, bei COPD, Übergewicht oder schweren körperlichen Tätigkeiten kann es passieren, dass sich Gebärmutter oder Scheide senken. Das Bindegewebe bricht, die Organe können sich vorwölben. Die Folge sind Schmerzen, Fremdkörpergefühl, Harn- und Stuhlinkontinenz oder Verstopfung. Auch hier gibt es Therapiemöglichkeiten.

Was kann ich als Frau selbst tun?

Beckenbodentraining. Denn das stärke das Bindegewebe. Kathrin Eikholts Tipp: Pilates. „Und scheuen Sie sich nicht, Ihren Arzt anzusprechen.“

Kontakt

Frauen, die zur urogynäkologischen Sprechstunde in der Frauenklinik im Sana-Klinikum kommen möchten, brauchen eine Überweisung vom Gynäkologen, vom Urologen oder vom Hausarzt. Eine Terminabsprache ist dann über die gynäkologische Ambulanz möglich: Tel. 02191-135333.

