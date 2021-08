Kommentar zur Grill-Welt in Lennep: Bitte nicht ewig diskutieren

Standpunkt von Tristan Krämer

+ © RGA tristan.kraemer @rga-online.de © RGA

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tristan Krämer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tristan Krämer schließen

Das Projekt könnte Geld in die und Steuern für die Stadt bringen, würde rund 25 Arbeitsplätze schaffen und hat ein Konzept, das Wert auf Regionalität legt, meint Tristan Krämer.

Gerade einmal eine Woche ist es her, dass am Hauptbahnhof das neue Kino seine Pforten öffnete, da bahnt sich in Lennep schon die nächste Großinvestition an. Es ist nicht zu übersehen: In Remscheid tut sich was. Dabei sind die Pläne zur „Grillardor Erlebniswelt“ noch einmal anders zu bewerten, als der Kinobau. Mit Arndt Krienen und Frederik Kappenstein sind es waschechte Remscheider, die mit ihrer Erfahrung, ihrer Kompetenz und mit Hilfe weiterer Investoren etwas bewegen wollen. Natürlich haben sie auch ein persönliches wirtschaftliches Interesse. Dass sie Remscheid als potenziellen Standort gewählt haben, ist dennoch ein Glücksfall. Das Projekt könnte Geld in die und Steuern für die Stadt bringen, würde rund 25 Arbeitsplätze schaffen und hat ein Konzept, das Wert auf Regionalität legt.

Für Krienen und Kappenstein war ein – wenn auch nicht das einzige – Argument für Remscheid die Aussicht auf das DOC. Bleibt zu hoffen, dass ihr Vorhaben nicht ähnlich lange diskutiert wird wie das Outlet und sie es schnell umsetzen dürfen.

Grill-Welt soll Tor nach Lennep werden