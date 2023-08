Bildungszentrum stellt sich vor

Zum „Blind Date mit Buch“ lädt das Kommunale Bildungszentrum. Bei dem Tag der offenen Tür wirken die MKS, die Bibliothek und die VHS mit.

Remscheid. Das Kommunale Bildungszentrum mit Musik- und Kunstschule, Öffentlicher Bibliothek und Volkshochschule lädt ein zum Tag der Offenen Tür. Am Samstag, 26. August, präsentiert sich die städtische Einrichtung von 11 bis 16 Uhr im Gebäude der Zentralbibliothek, Scharffstraße 4-6, und in der Musik- und Kunstschule, direkt gegenüber in der Scharffstraße 7-9.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein „Blind Date mit einem Buch“ und das Bilderbuchkino in der Bücherei sowie Infos und Beratungen zum Thema Grundbildung und der Digitalcheck NRW in der VHS. Dabei können Besucher mit einem kostenfreien Selbsttest herausfinden, wie fit sie in digitalen Dingen sind. In der Musik- und Kunstschule können zudem verschiedene Musikinstrumente ausprobiert werden, außerdem gibt es Mitmachaktionen im Kunstbereich. wey

Die Stadt hat viel vor: So sehen die Pläne für den Rathausplatz aus