Bierfans lassen sich 100 Sorten schmecken

Hopfenfest

+ © Doro Siewert Viele Besucher nutzen beim Hopfenfest die Gelegenheit der lockeren Bierverkostung. © Doro Siewert

Das Hopfenfest auf dem Theodor-Heuss-Platz verwöhnt am Samstag noch mit außergewöhnlichen Brauerei-Erzeugnissen aus aller Welt.

Von Sabine Naber

Seit Donnerstagabend steht mit dem „Hopfenfest“ der Platz vor dem Rathaus ganz im Zeichen des Gerstensaftes. Unter der sinnigen Überschrift „Hopfen sei Dank“ sind 22 Brauer und drei Food-Stände-Besitzer angereist, um die Remscheider und Besucher aus nah und fern mit Biersorten aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt vertraut zu machen.

Dabei geht es vor allem ums Probieren. „Und diese Biervielfalt gefällt den Leuten gut. Es gibt neu aufgepeppte Biere, Klassiker und auch ein Pils kann wieder ein ganz neues Geschmackserlebnis sein, je nachdem, wie es gebraut wurde“, betont Lena Schürmann vom Organisationsteam der Biwenko GmbH.

Nach dem Fassanstich am Donnerstagabend und dem gemeinsamen Umtrunk mit Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz war der Platz rund um den steinernen Löwen zunächst noch überschaubar. Das änderte sich erst im Laufe des Abends.

Brauer geben Auskunft die Herstellung über ihre Produkte

„Es ist schön hier, das Ganze macht einen guten Eindruck“, sagte Lars Leimgard, der mit Freunden über den Platz schlenderte. „Ich habe gerade mein erstes belgisches Bier getrunken. Aber dann bin ich zum Remscheider Bräu zurückgegangen. Davon bin ich immer wieder begeistert“, nennt der junge Mann seine favorisierte Biersorte. Trotzdem zieht es die Clique zum nächsten Brauer: „Das ist ein spanisches Bier. Da gucken wir auch mal, wie das schmeckt“, war man sich schnell einig.

„Ich wollte mal was Neues probieren und habe ein polnisches Bier getrunken. Ziemlich herb und im Abgang nicht wirklich lecker“, kommentierte ein anderer Besucher seinen ersten Schluck.

Die Brauer geben gerne Auskunft über die Herstellung der einzelnen Biere. So auch Onay Tohas vom Friedensreiter Bräu aus Westfalen. „Die Getreidesorten für dieses Bier werden extra angebaut. Die Herstellung ist reine Handarbeit und für Bierkenner schon etwas Besonderes“, betont er. Dem Bier würde eine langsame Gärung gegönnt, so dass ein naturbelassenes Bier entstehen könne. „Wir sind erst seit kurzem bei den Festivals dabei, Remscheid ist unsere zweite Station“, erzählt der Bierexperte.

DAS HOPFENFEST FINALE Das 1. Remscheider Hopfenfest geht am Samstagabend um 23 Uhr zu Ende. Der Fassanstich am Donnerstagabend war der Startschuss zu der Veranstaltung auf dem Theodor-Heuss-Platz, das zumindest in Remscheid eine Premiere war. Für das Team der Biwenko GmbH, die das Event organisiert hat, war es nach Dortmund, Münster und Arnsberg in diesem Jahr bereits die vierte Station, auf der sie ihr Konzept präsentiert hat.

Rund 100 unterschiedliche Biersorten aus internationalen Marken wie Leffe und Kriek aus Belgien oder La Trappe und die The Sisters Brewery aus den Niederlanden sind im Angebot. Und damit möglichst viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen getestet werden können, gibt es einen Bierpass, mit dem man auf Tasting-Tour gehen kann. Zusammen mit dem Pass erhalten die Besucher ein Festivalglas. Zehn ausgewählte Biere – im Glas mit 0,1-Liter Inhalt –können in einer bestimmten Reihenfolge gekostet werden. Die Bier-Experten empfehlen, diese Reihenfolge einzuhalten, damit sich das Zusammenspiel der einzelnen Aromen entfalten kann. Wer hungrig geworden ist, der kann zwischen Burgern in fast allen denkbaren Geschmacksrichtungen wählen. Oder auf Burritos, Currywurst und Pommes frites zurückgreifen. Lange Holztische und -bänke stehen für ein gemütliches Päuschen bereit. Klar auch, dass so ein Event von Musik begleitet wird. Und auf eine weitere Besonderheit des Hopfenfestes macht Lena Schürmann aufmerksam: „Die Besucher bezahlen für das Eventglas vier Euro. Sie können das Glas mit nach Hause nehmen oder es spenden. Der Erlös geht anschließend an das Hilfswerk Misereor. Und weil dafür dann Schulen gebaut werden, haben wir der Aktion die Überschrift „Bier macht schlau“ gegeben“, erzählt sie schmunzelnd.