Lennep: „Verweilverbot“ und Ärztemangel bleiben Thema

Zwei der drängenden Themen für den Stadtteil standen auf der Tagesordnung in der Bezirksvertretung.

-zak- Das mögliche Verweilverbot auf öffentlichen Parkplätzen wurde in der Lenneper Bezirksvertretung (BV) vertagt - und an den zuständigen Fachausschuss für Sicherheit und Ordnung verwiesen. Wie berichtet, schlägt die Stadtverwaltung vor, den nächtlichen Aufenthalt auf den Flächen zu unterbinden. Wer sich dort zum Beispiel für Feiern oder zum Austausch trifft, soll mit einem Platzverweis und sogar einem Verwarn- oder Bußgeld rechnen müssen.

Dies sei auch als Signal an die Poser-Szene in Lennep zu verstehen, die mit aufgemöbelten Fahrzeugen einen Treffpunkt in der Nähe des Bahnhofs gefunden hat. Immer wieder hatten sich Anwohner über Lärmbelästigung durch heulende Motoren beschwert.

Auch mit dem Thema „Ärzteversorgung in Lennep“ befassen sich zunächst einmal die Fachpolitiker. Bezirksbürgermeister Markus Kötter mahnte, dass dieses Thema höchste Priorität haben müsse. „Praxen nehmen neue Patienten nicht mehr auf, weil die Kapazitäten fehlen.“

Die ohnehin schon angespannte Lage dürfte sich verschärfen, weil Mediziner im Ort vor den Eintritt in den Ruhestand stehen. „Und wir haben ja nur über die Verwaltung die Möglichkeit, an die Kassenärztliche Vereinigung heranzukommen,“ erklärte Kötter, der die Beratung bei der nächsten Sitzung der BV auf die Tagesordnung setzen will.