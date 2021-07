Bezirksvertreter besichtigen die Honsberger Kulturwerkstatt

Besuch

+ © Roland Keusch Die Bezirksvertreter von Alt-Remscheid informierten sich in der Honsberger Kulturwerkstatt über den Umbau des Quartiers. © Roland Keusch

Politiker tagten anschließend im „Neuen Lindenhof“.

Von Sabine Naber

Weil Bezirksbürgermeister Otto Mähler überzeugt ist, dass ein Bild vor Ort immer wichtiger ist, als nur eine Vorlage, hatte er die Mitglieder der Bezirksvertretung Alt-Remscheid am Mittwochnachmittag erst zur Kulturwerkstatt in die Siemensstraße und anschließend in den neuen Lindenhof eingeladen.

Katja Wickert, bildende Künstlerin, und Mariusz Mateja von der Kulturwerkstatt schilderten, wie es aus künstlerischer Sicht auf dem Honsberg, der einst als Problemviertel galt und inzwischen ein Treffpunkt für Künstler geworden ist, weitergeht.

„Hier wird am kommenden Sonntag eine Ausstellung eröffnet“, erklärte Wickert mit Blick auf die neu gestalteten Räume im Haus Siemensstraße 21. Die beiden aus Polen stammenden Künstler Edward Syty und Marek Aleksander Zysko zeigen Bildhauerarbeiten, Objekte, Malerei und digitale Kunst. „Hier wird auch jungen Künstlern eine Plattform geboten“, betonte die Malerin.

Gute Vernetzung im Wohnquartier Honsberg

Auf Nachfrage von Otto Mähler schilderte sie, dass 15 Künstler in den Räumen einen festen Sitz haben. Charles Wesseler, der ehemalige Leiter der Kunstschule, erklärte, dass viele seiner Schüler künstlerisch dabei geblieben seien und im Haus Nummer 27 neue Räume gefunden hätten. „Sie haben alle türkischen Familien in der Siemensstraße besucht und ihnen von ihren künstlerischen Plänen erzählt.“ So sei beispielsweise auch das Projekt „Kabäusken“, bei dem zu Konzerten im kleinen Rahmen eingeladen wird, entstanden.

In zwei weiteren Häusern, die die Gewag den Kunstinteressierten zur Verfügung gestellt hat, sollen laut Mateja „sinnstiftende Arbeiten“ angeboten werden. Junge Kölner Künstler würden dort an einem Theaterprojekt arbeiten, angedacht sei, einen Graffiti-Workshop für Senioren anzubieten. „Unser Ziel ist ein lebendiger Stadtteil und ein enger Kontakt mit den Nachbarn“, fasst er es zusammen.

Im „Neuen Lindenhof“ stellte zunächst Ute Friedrich-Zielas die Stadtteilarbeit vor und sprach von einer guten Vernetzung auf dem Honsberg. „Wir arbeiten unter anderem für eine Imageverbesserung, ein besseres Wohnumfeld und für eine stärkere Identifizierung mit unserem Stadtteil.“ Gemeinsame Aktivitäten wie das Osterfeuer, das Boule-Turnier auf dem Richard-Heinrich-Platz, Spielplatzfeste und mehr werden organisiert.

Was für den Stadtumbau „Stachelhausen/Honsberg“ geplant ist, erklärte Dr. Peter Apel. Er sprach von Fassadenprogrammen, Wegeverbindungen, Aussichtspunkten und versprach, den geplanten Quartiersplatz in der Honsberger Straße 4, zu „etwas ganz Besonderem“ zu machen. Laut Mähler stünden die Gelder für den Abriss der Gebäude dort schon zur Verfügung.