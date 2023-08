Beweise wieder da – Neues Urteil fällt ganz anders aus

Erst waren die Spur-Fix-Folien verschwunden, die einen Parkunfall nachweisen sollten. Nun sind sie doch noch aufgetaucht.

Remscheid. Im Fall der verschwundenen Beweismittel nach einem Parkrempler vor einem Hastener Supermarkt gibt es eine Wendung: Die sogenannten Spur-Fix-Folien, mit denen Polizisten nach dem Unfall Lackspuren an den Fahrzeugen gesichert hatten, sind wieder aufgetaucht. Vor wenigen Tagen gab es vor dem Landgericht Wuppertal den Berufsprozess.

Darin wurde das erste Urteil des Remscheider Amtsgericht aufgehoben. Die jetzt auch durch das Gericht festgestellte Geschädigte erhält den Schaden an ihrem Wagen doch noch bezahlt. Und 89 Prozent ihrer bisherigen Auslagen für Gerichts- und Gutachterkosten erstattet.

Erstmals über den Fall berichtet hatte der RGA Anfang April. Ausgangspunkt war ein kleiner Unfall im Juli 2020, bei dem Rita Tarrachs Auto beschädigt wurde. Sie habe in dem geparkten Wagen gesessen, berichtete sie, als ein Pick-up beim Einparken ihren linken, hinteren Kotflügel streifte. Eine Version, die offenbar auch die hinzu gerufenen Polizisten glaubten. Sie verwarnten den Pick-up-Fahrer kostenpflichtig, ein Zeichen, dass die Beamten ihn für den Unfallverursacher hielten.

Die Beweismittel waren verschwunden – und der Prozess zunächst verloren

Weil der aber abstritt, Schuld zu tragen, und auch seine Versicherung, die die Schaden wohl eigentlich regulieren wollte, zurückpfiff, strengte Rita Tarrach einen Zivilprozess vor dem Amtsgericht Remscheid an. Dort habe der Pick-up-Fahrer erklärt, die Schäden an seinem Auto stammten nicht von dem Unfall in Hasten, erzählt Rita Tarrach. Ein möglicher Gegenbeweis wären die mit Spur-Fix-Folien gesicherten Lackspuren gewesen.

Doch die Beweismittel konnten trotz intensiver Recherche, wie es in der Urteilsbegründung hieß, nicht gefunden werden, so verlor Rita Tarrach den Prozess. Die Folien waren Teil einer Akte zu dem Bußgeldverfahren gegen den Pick-up-Fahrer. Weil der Einspruch gegen die kostenpflichtige Verwarnung der Polizei eingelegt hatte, hatte die Zuständigkeit mehrfach gewechselt. Der Fall ging von der Polizei an die Bußgeldstelle der Stadt, von da ans Amtsgericht. Als der Mann seinen Einspruch zurückzog, wieder an die Stadt.

Kurz nach dem Artikel wurden die Beweise gefunden

Wenige Tage nach dem RGA-Bericht tauchten die Beweismittel aber doch wieder im Amtsgericht auf. Das Gericht informierte Rita Tarrachs Anwalt – unmittelbar vor dem Ablaufen der Berufungsfrist. Mit den Folien im Rücken entschied sie sich, doch noch die nächst höhere Instanz anzurufen. Und erhielt nun Recht.

Übrigens ohne dass die Spur-Fix-Folien in den zweiten Prozess eine Rolle gespielt hätten, wie sie berichtet. Die Richter am Landgericht werteten ein Gutachten aus dem ersten Prozess als hinreichenden Hinweis, dass der Pick-up-Fahrer Rita Tarrachs Auto beschädigt hatte. Jetzt bekommt sie einige Tausend Euro von der Kfz-Haftpflichtversicherung des Mannes.