Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle in Remscheid

Täter passt Angestellte der Tankstelle nach Ladenschluss offenbar ab und gelangt so in den Verkaufsraum.

Remscheid. In Remscheid ist eine Tankstelle überfallen worden. Wie die Polizei erst am Montag mitteilt, ereignete sich der Überfall am Samstagabend gegen 22.30 Uhr.

Der Räuber passte eine 49-jährige Angestellte ab, die das Gebäude nach Ladenschluss verlassen wollte, und gelangte so in den Verkaufsraum. Er bedrohte die Frau mit einer Schusswaffe und verlangte Geld.

Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Zentralpunkt. Zur Höhe der Beute konnte die Polizei keine Angaben machen.



Der Täter soll circa 1,80 Meter groß und von normaler Statur sein. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet.



Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0202 / 284-0 zu melden. red

