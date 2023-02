Betrugsmasche: Remscheider erhält Schockanruf

Kriminalität

Immer wieder sind Betrüger mit Schockanrufen oder dem sogenannten Enkeltrick erfolgreich.

Remscheid. Ein 61-jähriger Remscheider ist am Montag Opfer von Betrügern geworden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor Trickbetrügern, die ihre Opfer mit Schockanrufen um ihr Erspartes bringen.

So auch im Fall des Remscheiders. Laut Polizei erhielt er am Montag gegen 13.15 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten. Dieser gab vor, dass der Sohn des 61-Jährigen eine Frau tot gefahren habe. Der Sohn sei nun in Haft. Den Schock des Mannes machten sich die Täter zu Nutze und forderten eine Kautionszahlung.



Diese übergab der Remscheider schließlich in der Nähe des Amtsgerichts in Langenfeld an eine Frau. red

Tipps der Polizei