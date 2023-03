Wo sind wir hier gelandet?

Unser Foto der Vorwoche zeigte das erste denkmalgeschützte Haus in Remscheid in der Alte Straße 9.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Den alten Lenneper Bahnhof erkannten in der vorangegangenen Woche rekordverdächtig viele Leser. Der historische und ästhetische Leckerbissen in der Alte Straße 9 stellte im Vergleich dazu eine relativ schwierige Aufgabe dar.

In der Tat hatten unsere Rätselfreunde mit dem historischen Foto aus der letzten Woche eine „harte Nuss“ zu knacken, wie es auch Dieter Prill formuliert. Trotzdem ist er nicht der einzige, der das Haus im Ortsteil Hasten erkannt hatte. Seiner Meinung nach ist dazu aber eine gesteigerte Ortskenntnis notwendig: „Ich glaube, man muss am Hasten aufgewachsen sein, um dieses schöne, denkmalgeschützte Haus Alte Straße 9 zu kennen“, schreibt Prill.

+ Schon in den 1980er Jahren war die Alte Straße 9 symbolträchtig für die Hastener Hofschaft. © Roland Keusch

Wohnt man in der Nachbarschaft, ist das Erkennen des Hauses eine leichtere Übung. So wie für Uwe Schürmann, der mit seinem Zeichenbüro in der Alte Straße 8 ansässig ist. Spaziergänge in der Gegend können diesbezüglich aber auch eine große Hilfe sein. Ein ganz besonderer Lösungsvorschlag erreichte uns deshalb von Püppi. Püppi ist eine acht Jahre alte Jack Russel Terrier Hündin, die sich immer über einen Wassernapf freut, der auf ihrer Gassi-Runde vor dem gesuchten Haus bereitsteht: „Entweder sind wir im Wald oder abends auf unserer letzten Gassi-Runde durch die Alte Straße unterwegs. Dann kommen wir immer an dem gesuchten Haus vorbei“, teilt Frauchen Heike Schmiedel mit.

Der Besitzer des mehr als 300 Jahre alten Doppelhauses ist Pfarrer Hans-Jürgen Roth. Er erwarb das Haus in der Hastener Hofschaft im Jahr 1980. Seit diesem Zeitpunkt steckte der Remscheider viel Zeit und Herzblut in die Renovierung und Instandhaltung des denkmalgeschützten Gebäudes: „Den Denkmalstatus hat das Haus ganz kurz nach meinem Umzug erhalten. Damit war es das erste seiner Art im Stadtgebiet“ erinnert sich Roth. Dies sorgte dafür, dass sowohl die Kosten für das neue Dach, als auch 25 Prozent der Sanierungskosten von der Stadt übernommen wurden. Heute sind in dem großen Haus Gäste immer gern gesehen. So habe der ehemalige Lehrer schon ganze Klassentreffen in den Räumen abgehalten und über die Jahre viele Übernachtungsgäste gehabt, berichtet er.

+ Heute ist das Haus im Besitz von Pfarrer Hans-Jürgen Roth und noch immer ein echter Blickfang. © Roland Keusch

Deshalb erinnert sich auch Karin Hinz an das Haus, durch das so mancher schon einen Rundgang machen durfte: „Nach einer Führung durch den historischen Teil Hastens im letzten Jahr, wurden die Teilnehmer zu einem Kaffee ins Haus eingeladen. Man konnte sich nur wundern, wie viele einen Platz fanden“, merkt die Hastenerin an.

Über Alter und Besitzer des Hauses weiß auch Heinz-Jürgen Schmitz genau Bescheid: „Das Rätselfoto zeigt das über 300 Jahre alte im Bergischen Stil gehaltene Doppelhaus in der Alte Straße 9 in Remscheid-Hasten. Mit viel Fleiß und riesigem Aufwand wurde dies von Studienrat Hans-Jürgen Roth und seiner Lebensgefährtin Frau Schwalbe, ebenfalls ehemalige Lehrerin, 1980 erworben“, weiß Schmitz.

Auch Helmut Schucht kann Auskunft über Lage und Situation des gesuchten Objektes geben: „Die Alte Straße gehört zum alten Hof in Hasten, sie liegt in Höhe des Heimatmuseums und der Hastener Straße. Hier steht das Altbergische Fachwerkhaus und macht einen guten Eindruck“, schreibt er.

Die richtige Lösung wussten unter anderem zudem Christian Kraemer und Tanja Wette.