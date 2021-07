Besucher pendeln zwischen Museen

Aktionstag

+ © Roland Keusch Willkommen im Werkzeugmuseum: Mit einer singenden Säge wurden die Besucher begrüßt. © Roland Keusch

Internationaler Aktionstag in Lennep und Hasten bietet viele Informationen zur Stadtgeschichte.

Von Delia Kirchner

„Mitmachen, begreifen, selbst erleben“ – fasste Dr. Andreas Wallbrecht den Sinn des Internationalen Museumstags zusammen. „Es ist erwiesen, dass Menschen, die schon als Kinder Museen besucht haben, auch in ihrem späteren Leben öfter Museen aufsuchen“, ergänzte der Leiter des Deutschen Werkzeugmuseums. Und somit auch die Chance haben, ein Stück Remscheider Geschichte zu erleben. Allein im Werkzeugmuseum am Hasten gab es genug zu sehen und auszuprobieren, um hier einen gelungenen Familienausflug inklusive kulinarischer Genüsse zu verbringen. Mit Unterstützung der Stadtsparkasse und unter dem Motto „Spurensuche – Mut zur Verantwortung“ hatte Remscheid beim 40. Internationalen Museumstag ein besonderes Highlight zu bieten: Per kostenlosem Shuttlebus konnten die Besucher bequem auch das zweite Museum mit bundesweiter Bedeutung in Remscheid erreichen und im Lenneper Röntgenmuseum ebenfalls ein umfangreiches Programm genießen.

Gratis zum Bustransfer hatten die Fahrgäste die Möglichkeit, viele Informationen und Dönekes über die Stadtgeschichte, die Frühindustrialisierung in der Region und bedeutende Firmen entlang der Route zu sammeln – mit Klaus R. Schmidt von der IG Remscheider Stadtführer kamen schon mit den ersten Touren ganze Menschentrauben vom Röntgenmuseum zum Hasten. „Heute passte alles zusammen und es gibt noch jede Menge Potenzial nach vorne“, zeigte sich Dr. Wallbrecht begeistert.