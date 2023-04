Besucher gedenken der Opfer von Wenzelnberg

Gedenkfeier am Mahnmal.

Solingen. Auch in diesem Jahr gedachten wieder zahlreiche Besucher der 71 Opfer, die am 13. April 1945 in der Wenzelnbergschlucht von Nationalsozialisten hingerichtet worden waren.

Die jährliche Gedenkfeier am Mahnmal Wenzelnberg wird abwechselnd von den Städten Solingen, Wuppertal, Remscheid, Leverkusen, Leichlingen und Langenfeld ausgerichtet.

Leverkusens Bürgermeister Bernhard Marewski erinnerte an die grausame Tat, bei der die Häftlinge aus aus dem Zuchthaus Lüttringhausen zuerst in eine Grube gestoßen und dann erschossen worden waren. Eine Stunde soll das Massaker gedauert haben. Drei Tage später marschierten amerikanische Truppen in Langenfeld ein.