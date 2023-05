Besonderer Spielplatz: Gemeinde gibt grünes Licht für Kirchbau

Der Spielplatz an der Büchelstraße nimmt Konturen an – 6000 Euro Spenden für die Mini-Pauluskirche fehlen noch.

Remscheid. Auf den 350 Quadratmetern Gartengrundstück neben der Pauluskirche nimmt eine Spiellandschaft Konturen an. Ein frischer, grüner Rasen hat dem einst verwilderten Areal eine neue Optik verliehen. Darauf stehen die ersten Attraktionen: eine an Robinienhölzern eingehängte Nestschaukel und ein Erdhügelhaus, das auf einer 1,20 Meter hohen Erhebung thront, dem Paulusberg. Von dort können Kinder hinabrutschen. Das erste Mal ist der Rasen gemäht, die Geräte sind vom Tüv abgenommen.

Teil 3 soll noch dieses Jahr folgen. Das Prunkstück des Spielplatzes sieht eine Pauluskirche im Miniaturformat vor, gebastelt aus Holz vom Remscheider Handwerker Oliver Trapp. „Holz-Trapp“ wird im Herbst das Signal erhalten, in seiner Werkstatt loszulegen. Das Presbyterium der Kirchengemeinde Hasten hat gerade den Beschluss gefasst, den Auftrag im September zu erteilen. Voraussetzung: Fehlende Spendengelder können noch akquiriert werden.

22 000 Euro sind bereits für das 3,50 x 6,50 Meter große Bauwerk eingegangen. „Nachdem wir nach den Sommerferien 2022 massiv mit dem Sammeln angefangen haben, ist das eine tolle Bilanz, mit der wir nicht gerechnet hätten“, meint Julia Sebig, Jugendreferentin der Gemeinde. Benötigt werden noch 8000 Euro. „6000 Euro für die Kirche, weitere 2000, um den Innenausbau abzuschließen.“ Noch einmal wollen die Initiatoren um Julia Sebig trommeln und hoffen, dass das, was jetzt schon steht, für Sponsoren ein weiteres Argument ist, in die Tasche zu greifen.

Bleibt die Bereitschaft der Hastener weiterhin so hoch, für das kleine Duplikat ihrer Kirche zu spenden, ist Julia Sebig zuversichtlich, dass Oliver Trapp den Hingucker im Oktober aufstellen und zusammenbauen wird.

Ableger der 170 Jahre alten Kirche soll für Kinder besteigbar sein

Das Gelände an der Büchelstraße ist mittlerweile eingezäunt. Die über 17 000 Euro, die dafür notwendig waren, hatte die Kirchengemeinde in ihren Rücklagen, die vor Jahren für den Spielplatz gebildet worden waren. Die Idee geht auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Hastener Gemeinde zurück. 2019 nahmen sie sich vor, das Brachland zu gestalten. Corona kam dazwischen. Zwischendurch wurde es zwar gerodet, wucherte jedoch wieder zu. 2021 setzte sich Julia Sebig mit Sven Becker (Garten- und Landschaftsbau Klaus Pawlik) zusammen. Becker brachte Oliver Trapp ins Spiel.

Letzterer steht für den Gedanken, dem 1853 als Filialkirche eingeweihten Gotteshaus einen Ableger an die Seite zu stellen. Bis 4,50 Meter hoch soll dieses auf dem Spielplatz werden und besteigbar sein. Höher darf die Kirche nicht werden, weil das Holzkonstrukt sonst Stürmen möglicherweise nicht standhalten könnte. 25 bis 30 Kinder sollen auf den Bänken in der Mini-Kirche Platz nehmen, Erwachsene darin stehen können.

„Wir sind stolz, dass wir das alles im Sinne der Kinder und Jugendlichen gewuppt haben, die damals den Anstoß gegeben haben“, bemerkt Julia Sebig. Und die Kinder und deren Eltern können in der Woche vor den Sommerferien Ende Juni einen weiteren Beitrag leisten. Die einzelnen Kindergruppen treten zu einem Spendenlauf um die Kirche an.